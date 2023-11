Neuer Vorstand für die WEB Windenergie AG

Energiebranche. Frank Dumeier, CEO und Vorstand der WEB Windenergie AG, übergibt seinen Job: Stefanie Markut, Florian Müller und Roman Prager rücken in den Vorstand auf.

Die WEB Windenergie AG stellt den Vorstand neu auf. Nach 14 Jahren beim Waldviertler Unternehmen stelle CEO Frank Dumeier per April 2024 sein Vorstandsmandat zur Verfügung. Im Zuge dessen beruft der Aufsichtsrat Stefanie Markut, Florian Müller und Roman Prager in den Vorstand.

„Wir leiten mit dieser Verjüngung des Vorstands auch einen Kulturwechsel ein. Denn in einem laufend komplexeren Umfeld werden interdisziplinäre, teambasierte Entscheidungen immer wichtiger“, so Josef Schweighofer, Aufsichtsratsvorsitzender der WEB Windenergie AG.

Die Details

Mit 1. Jänner 2024 wird Stefanie Markut (46), die bisherige Leiterin der WEB Rechtsabteilung, zur Vorständin für Corporate Development mit Aufgaben wie HR, Communications, Legal und Procurement.

Der bisherige Nordamerika-CFO Florian Müller (35) wird Vorstand für Project Development und damit die nationale sowie internationale Projektentwicklung leiten.

Per 1. Mai 2024 wird Roman Prager (47), derzeit Bereichsleiter Projektentwicklung HQ und Vertrieb, den Vorstandsbereich Operations und damit die Leitung für den Kraftwerksbetrieb übernehmen.

Michael Trcka bleibt als Finanzvorstand an Bord. Frank Dumeier wird als CEO noch bis April 2024 tätig sein. „Natürlich stehe ich im Zuge des geordneten Generationswechsels meinen Nachfolgern mit Rat und Expertise zur Verfügung. Außerdem werde ich mich 2025 der Wahl zum Aufsichtsrat der WEB Windenergie AG stellen, um dort das Unternehmen in neuer Funktion zu begleiten“, so Dumeier.