Workshops bei Freshfields, Diversity Day bei Baker McKenzie

Kanzlei-Events. Freshfields lud zu CEE Finance and Capital Markets Workshops. Und Baker McKenzie hatte seinen ersten „Inclusion, Diversity & Equity Day“.

Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer lud am 19. und 20. Oktober 2023 wieder zu „CEE Finance and Capital Markets Workshops“ in ihre neuen Wiener Kanzleiräumlichkeiten ein. Der CEE Finance Workshop fand zum 15. Mal statt, der CEE Capital Markets Workshop zum 10. Mal.

Anwältinnen und Anwälte der „StrongerTogether“* Partnerkanzleien, Mandant:innen sowie Vertreter:innen regionaler und internationaler Banken, Finanzinstitute und Investoren aus insgesamt 15 CEE-Ländern folgten der Einladung und diskutierten zwei Tage lang über die Auswirkungen zunehmender Regulierung auf Banken, Finanz- und Kapitalmärkte in Mittel- und Osteuropa, heißt es.

Die Workshops

Der Finance Workshop wurde vom Wiener Partner Florian Klimscha und Anouschka Zagorski – Leiterin der Vienna English Law Finance Praxis – geleitet und mit einer Keynote von Zina Nabulsi, International Finance Corporation, eröffnet. Unter anderem ging es um die Auswirkungen globaler Entwicklungen auf die Regulatorik in der Region, die Angleichung an EU-Normen, regulatorische Initiativen zur Förderung von Digitalisierung und Innovation sowie ESG-Implikationen auf den Finanzsektor.

Der Capital Markets Workshop wurde vom Wiener Partner Stephan Pachinger geleitet: Reena Parmar aus dem Londoner Büro und Davina Devleeschouwer aus dem Brüsseler Büro der Kanzlei steuerten die internationale Perspektive bei. Die Keynote hielten Matthias Szabo und Sadko Tajic von der Wiener Börse. Im Mittelpunkt der Vorträge und Diskussionen standen u.a. die sich verändernden regulatorischen Rahmenbedingungen auf den Kapitalmärkten.

Premiere des Inclusion, Diversity & Equity Day

Wirtschaftskanzlei Baker McKenzie lud am 24.10.2023 zum ersten „Inclusion, Diversity & Equity Day“. Der Fokus des Events lag auf dem Thema „Inclusive Leadership“ und der Frage, wie Unternehmen durch Förderung von Vielfalt und Inklusion wettbewerbsfähig und für Ihre Mitarbeiter:innen sowie für Mandant:innen oder Kund:innen attraktiv bleiben können, heißt es.

Vielfalt und Chancengleichheit am Arbeitsplatz gewinnen auch in Österreich immer mehr an Bedeutung. Arbeitnehmer:innen äußern verstärkt den Wunsch nach einer vielfältigen, fairen und inklusiven Arbeitsumgebung, heißt es in einer Aussendung. Allerdings stehen viele inländische Unternehmen immer noch vor der Herausforderung, klare Konzepte und Strategien zur Umsetzung dieser Ideale zu entwickeln.

Keynote und Panels

Eva Landrichtinger, Generalsekretärin des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft, eröffnete den Baker McKenzie I,D&E Day mit einer Keynote, in der sie die Wichtigkeit der aktiven Beteiligung an diesen Themen und ihre positiven Auswirkungen auf die Entwicklung der Wirtschaft betonte.

Im Anschluss beleuchteten drei Panels, die mit Vertretern aus verschiedenen Branchen besetzt waren, das Thema aus verschiedenen Perspektiven: Dabei waren u.a. Thomas Arnoldner (A1 Telekom Group), Annette Mann (Austrian Airlines) und Annette Scheckmann (Strabag), sowie Vertreter von Unternehmen wie Accenture, Waterdrop und Lindlbauer Personalmanagement.

Die Statements

Annette Scheckmann betonte die Wichtigkeit individueller Lösungen und wie Führungskräfte auf individuelle Bedürfnisse eingehen müssen: „Führung bedeutet zu fragen, wie kann ich dir helfen, dass Du für mich die beste Leistung bringst.“ Annette Mann brachte ihre Erfahrungen aus dem internationalen Reisen ein und betonte, wie sich diese Eindrücke und Erfahrungen im Management widerspiegeln. Thomas Arnoldner hob hervor, dass diverse Teams zwar Herausforderungen mit sich bringen können, aber auf Diversität zu verzichten sei schlicht keine Option, „weil der Output dann nicht optimal ist“.

Manuela Lindlbauer betonte, dass die GenZ fordert, gefragt zu werden, wie es einem geht. Sie erzählte dass „ein Unternehmen sogar eine Woche Urlaub vor Dienstbeginn anbietet, um erholt starten zu können“. Baker McKenzie werde sich weiterhin für eine inklusive, diverse und gerechte Arbeitsumgebung einsetzen, so Alexander Petsche, Managing Partner und Gastgeber des Events.