Gerald Mayer ist ab April Finanzvorstand der Voestalpine AG

Linz. Der Aufsichtsrat der Voestalpine AG hat Gerald Mayer zum neuen CFO ernannt. Er löst mit Wirkung zum 1. April 2024 Robert Ottel ab, der die Voestalpine AG Ende März 2024 verlässt.

„Gerald Mayer kommt in bewegten Zeiten zur Voestalpine. Die Umstellung auf eine grüne Stahlproduktion bei gleichzeitiger konsequenter Weiterführung unserer technologieorientierten Downstreamstrategie ist mit enormen Herausforderungen verbunden. Ich bin davon überzeugt, dass er mit seinen profunden Kenntnissen dafür Sorge tragen wird, dass die voestalpine auch in Zukunft finanziell solide aufgestellt sein wird“, so Wolfgang Eder, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Voestalpine AG.

Gerald Mayer übernimmt seine neue Position mit 1. April 2024. Die Laufzeit seiner Funktionsperiode beträgt drei Jahre. Er löst als CFO Robert Ottel ab, der die Voestalpine AG laut den Angaben Ende März 2024 verlässt.

Der Werdegang

Gerald Mayer studierte Betriebswirtschaft an der Johannes Kepler Uni Linz und hat im Jahr 2000 seine Prüfung als Steuerberater in Österreich und zum Certified Public Account in den USA (Chicago) abgelegt. Seine berufliche Karriere startete er bei der ICON Wirtschaftstreuhand GmbH in Linz.

Im Jahr 2000 wechselte Mayer zu VA Technologie AG, wo er verschiedene Führungspositionen innehatte. In seinen Verantwortungsbereich fiel zu dieser Zeit auch die Integration des Finanzbereichs im Rahmen der Übernahme der VA Tech durch Siemens.

Seit 2007 leitet Mayer als Finanzvorstand die Finanzierung, das Controlling, das Konzernrechnungswesen und die Rechtsagenden der AMAG Austria Metall AG, 2019 wurde er zusätzlich zum Vorstandsvorsitzenden bestellt.