Jan Niclas Brandt ist neuer CCO bei MediaMarkt Österreich

Vösendorf. MediaMarkt Österreich hat Jan Niclas Brandt zum neuen CCO und Managing Director Commercial ernannt, zuständig für Category Management, Marketing, Logistik, Marketplace, B2B und Pricing.

„Niclas ist ein hochstrategischer, kluger Kopf, der gut zu uns passt. Der Handel in Österreich ist kein einfaches Pflaster, aber mit seinem Weitblick und Wissen wird er unsere Position als Nummer eins im Bereich Consumer Electronics weiter verfestigen und ausbauen“, so Alpay Güner, CEO von MediaMarkt Österreich. Der neue CCO leitet laut den Angaben ab sofort die Bereiche Category Management, Marketing, Logistik, Marketplace, B2B und Pricing.

Der Werdegang

Jan Niclas Brandt (36) ist seit 2021 bei der MediaMarktSaturn-Gruppe. Bei der Konzern-Mutter in Deutschland war der gebürtige Deutsche mit norwegischen Wurzeln zuletzt Vice President Corporate Strategy, wo er für die Unternehmens- wie Nachhaltigkeitsstrategie zuständig war.

Davor war er unter anderem als Head of Operational Excellence Energy Infrastructure Solutions beim deutschen Energiekonzern E.On und als Financial Analyst bei Robert W. Baird & Co. in Deutschland tätig. Er verfügt über einen Master of Science (M.Sc.) & Master of Grande Ecole sowie einen Master in Management der Pariser ESCP Business School.