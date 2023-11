Dorda berät Alcmene Group bei Energieinfrastruktur-Deal

Energie & Logistik. Unter der Leitung von Andreas Mayr und Florian Nikolai hat Dorda die Alcmene Group beim Erwerbs eines 25%igen Anteils an der Miro Mineraloelraffinerie Oberrhein beraten.

Die Alcmene Group mit Hauptsitz in Wien hat eine 25%ige Beteiligung an der Miro Mineraloelraffinerie Oberrhein GmbH & Co. KG erworben. Alcmene ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Liwathon-Gruppe.

Die Liwathon-Gruppe verfügt laut eigenen Angaben über rund 2.100.000 m³ Lagerraum in Terminals in Estland und auf den Bahamas. Beraten wurde die Alcmene Group bei dem Deal von der Anwaltskanzlei Dorda in Wien.

Das Beratungsteam

Das Team bei Dorda wurde von Andreas Mayr, Head eines der M&A-Teams von Dorda, sowie Rechtsanwalt Florian Nikolai geleitet und umfasste die Partner Christoph Brogyányi (Gesellschaftsrecht) und Heinrich Kühnert (Kartellrecht) sowie die Associates Philipp Fedan und Isabel Maurer.