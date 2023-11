Signa macht Ralf Schmitz zum Chief Restructuring Officer

Wien. Der neue Signa-Chef Arndt Geiwitz holt Ralf Schmitz als CRO (Chief Restructuring Officer) für Signa Prime und Signa Development.

Immobilienkonzern Signa setzt weitere Restrukturierungsschritte, heißt es in einer Aussendung: Arndt Geiwitz zeichne seit 8. November 2023 als Beiratsvorsitzender und als Vorsitzender des Gesellschafter-Komitees der Signa Holding für die Restrukturierungsstrategie und -umsetzung der Gesamtgruppe verantwortlich.

Für die Dauer der Restrukturierung nehme Arndt Geiwitz eigenverantwortlich die Interessen der Familie Benko Privatstiftung wahr. Wie lange diese Restrukturierung dauert, lasse sich heute nicht abschätzen. Der Prozess benötige Ruhe und Fokussierung, Geiwitz genieße das Vertrauen aller Gesellschafter der Signa Holding.

Der neue CRO

Ralf Schmitz (56) werde als neuer CRO (Chief Restructuring Officer) die operative Umsetzung der Restrukturierung in den beiden Gesellschaften Signa Prime und Signa Development jeweils als zusätzliches Vorstandsmitglied übernehmen. Arndt Geiwitz: „Mit Ralf Schmitz gewinnen wir einen hervorragenden Fachmann und ausgewiesenen Spezialisten in Fragen der Restrukturierung und Konsolidierung.“ Schmitz habe bei seinen bisherigen Stationen als CRO etwa bei DIHAG AG, STEAG GmbH Essen oder IVG-Immobilien große Erfolge erzielt.

Plan für Restrukturierung bis Ende November

Ziel sei es, bis Ende des Monats November einen Plan für die wesentlichen Schritte der Restrukturierung zu erarbeiten und den Gesellschaftern zu präsentieren. „Wir werden diese wichtigen Aufgaben mit Bedacht und Vernunft angehen. Es gilt zum einen alle Bereiche der Signa Gruppe auf den Prüfstand zu stellen und zum anderen langfristige Lösungen zu finden“, so Geiwitz: „Die Qualität des Signa Prime Portfolios ist hervorragend, die Entwicklungsperspektive der Development-Projekte, die in den Toplagen der deutschsprachigen Metropolen liegen, ist sehr gut“.

Die Laufbahn

Schmitz absolvierte laut den Angaben ein Diplomstudium Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität GH Paderborn mit den Schwerpunkten Bilanzen, Finanzen, Steuern und Kapitalmarkttheorien. Er blicke auf eine 20-jährige Erfahrung im Bereich Restrukturierung an deutschen Standorten in unterschiedlichen Branchen – von der Automobilindustrie über den Maschinen- und Anlagenbau bis zu Immobilien und Medien – zurück.

Zwischen 2010 und 2017 war Schmitz als Partner bei einer Unternehmensberatung und Partner in Köln tätig, wo er operative und finanzielle Restrukturierungsaufgaben von Firmen im größeren Mittelstand und Konzernen innehatte. In den Jahren 2013 bis 2019 war er als CRO in diversen Unternehmen, u. a. bei der Edscha AG, DIHAG AG, A.T.U, STEAG GmbH sowie IVG-Immobilien tätig. Im November 2017 gründete Ralf Schmitz seine Unternehmensberatung Schmitz und Partner in Düsseldorf.