Rödl & Partner holt Ralph Koppitz als Partner für China

Shanghai/Nürnberg. Die Beratungsgruppe Rödl & Partner baut in China aus: Anwalt Ralph Koppitz kommt als Partner an Bord. Die Themen lauten Lieferketten, Datenschutz u.a.

Die internationale Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner baut die Rechtsberatung am Standort Shanghai aus. Seit dem 1.11.2023 ist Rechtsanwalt Ralph Koppitz (55) als Partner neu dabei. Koppitz verfüge über 25 Jahre Erfahrung im chinesischen Markt und leitete u.a. von 2002 bis 2020 das Shanghaier Büro der internationalen Sozietät Taylor Wessing. Schwerpunkte seiner Beratung sind das Gesellschafts-, Arbeits- und Vertragsrecht sowie die Unterstützung deutscher NGOs auf dem chinesischen Markt. Koppitz spricht fließend Mandarin-Chinesisch.

„5.000 deutsche Unternehmen sind vor Ort“

Sebastian Wiendieck, Rechtsanwalt, Partner und Leiter der Rechtsberatung in China, in einer Aussendung: „Mit Ralph Koppitz gewinnen wir einen Kollegen, der in der deutschen Community vor Ort hoch angesehenen ist. Mit seiner fachlichen Expertise und langjährigen Erfahrung auf dem chinesischen Markt können wir unseren vorwiegend deutschen, aber auch internationalen Mandanten, ein noch breiteres und exzellentes Beratungsangebot bieten.“ Prof. Peter Bömelburg, Geschäftsführender Partner von Rödl & Partner: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit einem so renommierten Kollegen. Mit Ralph Koppitz wird es möglich, unsere erfolgreiche Expansion in China weiter voranzutreiben und unsere umfassende rechtliche Beratung noch spezifischer auf die Bedürfnisse unserer Mandanten zuzuschneiden.“

„Rödl & Partner genießt in China einen hervorragenden Ruf für die interdisziplinäre Beratung in den Bereichen Recht, Steuern und Prüfung“, so der neue Partner Ralph Koppitz: „Angesichts der sich verändernden geopolitischen Lage und den komplexen Fragestellungen deutscher Unternehmen ist China ein herausfordernder, aber auch chancenreicher Markt. Mit über 5.000 deutschen Unternehmen vor Ort erkennen wir einen erheblichen Bedarf an Beratung, insbesondere zu neuen Themen wie dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz oder dem Datenschutz und dem grenzüberschreitenden Datentransfer.“