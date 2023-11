Let’s Get Visible in Linz mit mehr Frauen-Reichweite

Veranstaltung. Am 10. November 2023 fand zum zweiten Mal das Female Empowerment Festival „Let’s Get Visible“ statt. Es kamen 650 Besucherinnen und Besucher.

Das 2. „Let’s Get Visible“ in der Linzer Tabakfabrik thematisierte Weiterbildung, Inspiration, Bewusstseinsbildung, Motivation und Empowerment für Frauen im Berufsleben: Geboten wurden Vorträge, Workshops und Diskussionsrunden. Nahmen letztes Jahr noch zirka 100 Personen an der Veranstaltung teil, folgten dieses Jahr laut den Veranstaltern rund 650 Besucherinnen und Besucher der Einladung. „Female Empowerment braucht Mut und Fairness. Durch das Festival möchte ich gegenseitiges Verständnis, Wertschätzung, Respekt und vor allem Zusammenhalt fördern“, so Initiatorin, Unternehmerin und Keynote-Speakerin Carolin Anne Schiebel.

Das Programm

Zur Begrüßung sprach Alexandra Rochelt, Bereichsleiterin Marketing & Kommunikation der Sparkasse Oberösterreich, über den Weg zur finanziellen Unabhängigkeit für Frauen. Weitere Programmpunkte des Vormittags waren die Keynote von Gastgeberin Schiebel zum Thema „Self-Empowerment. Erfolg beginnt bei dir selbst“ und von Ex-Stuntfrau und Unternehmerin Miriam Höller über „Leben heißt Risiko. Herausforderungen mutig annehmen und daran wachsen“.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander diskutierte im Anschluss mit Michaela Ernst, Chefredakteurin der Medienplattform SHEconomy, und Barbara Eidenberger, Ressortleiterin Online der Oberösterreichischen Nachrichten, zum Thema „Starke Frauen, starkes Land. Maßnahmen zur Förderung von Frauen in der Arbeitswelt“. Den Abschluss bildete Sängerin und Digital Creator Virginia Ernst, die zum Thema „Beyond Gender Norms: Eine mutige Reise zu Selbstakzeptanz, Karriere und Familienglück“ interviewt wurde. Das nächste „Let’s Get Visible“ soll am 15.11.2024 stattfinden.