Neue Top-10: Steuerkanzlei Mazars schließt Pakt mit Forvis

Europa/USA. Wirtschaftsprüfungs- und Steuerkanzlei Mazars schließt ein Bündnis mit Forvis, der Nummer 8 in den USA. Das US-Geschäft wird eingebracht.

Mazars, eine führende internationale Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Unternehmensberatungsgesellschaft mit HQ in Paris, und Forvis, die achtgrößte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in den Vereinigten Staaten, wollen ab dem 1. Juni 2024 ein neues globales Top-10-Netzwerk bilden.

Das neue Netzwerk werde beide Unternehmen für ein kontinuierliches globales Wachstum positionieren, indem es ihre Fähigkeiten zur Betreuung von Kundinnen und Kunden erweitert, heißt es in einer Aussendung.

Mazars hat laut den Angaben 47.000 Beschäftigte in mehr als 90 Ländern. In Österreich hat man an Standorten in Wien und Krems derzeit insgesamt elf Partner:innen und mehr als 220 Beschäftigte.

Forvis entstand Mitte 2022 durch den Zusammenschluss der Kanzleien BKD und Dixon Hughes Goodman und hat rund 5.700 Beschäftigte in 50 Staaten.

Forvis Mazars übernimmt US-Geschäft

Das Netzwerk werde weltweit unter der Marke Forvis Mazars operieren. Mit einem Umsatz von ca. 4,7 Mrd. € (5 Mrd. $) werde man neu in die Top 10 der globalen Netzwerke aufsteigen. Das Netzwerk, das aus nur zwei Mitgliedern besteht, sei so konzipiert, dass es agil sei, Konsistenz biete und über die globale Größe verfüge, um die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden zu erfüllen. Beide Mitglieder des Netzwerks sollen weiterhin im Besitz ihrer jeweiligen Partnerschaften bleiben.

Unmittelbare Auswirkungen hat der Deal auf die Marktposition in den USA: Mit Wirkung vom 1. Juni 2024 werde Mazars USA sich Forvis Mazars in den USA anschließen. Man sei stolz, den Klienten künftig die Möglichkeiten einer international integrierten Partnerschaft anzubieten, die in 100 Ländern aktiv sei, sowie die Stärke von Forvis in den USA, die wahrhaftig als eine einzige Kanzlei in den Vereinigten Staaten auftrete, so Hervé Hélias, Chairman der Mazars Group, in einer Aussendung.

„Transformativer Schritt“

„Ich bin hocherfreut, dass Mazars und Forvis diesen transformativen Schritt unternommen haben und freue mich über die Möglichkeiten, die sich für beide Unternehmen bei der Betreuung unserer Kundinnen und Kunden und der Unterstützung unserer Mitarbeitenden ergeben. Die Bildung dieses Netzwerks aus zwei Kanzleien mit Forvis ergänzt unsere bestehende internationale integrierte Partnerschaft und bringt die internationale Strategie von Mazars deutlich voran“, so Peter Wundsam, Managing Partner Mazars Austria.