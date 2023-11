Quer durch das Zivilrecht in 24 h mit Wolfgang Zankl

Prüfung & Stress. „Zivilrecht 24“ von Univ.-Prof. Wolfgang Zankl soll einen Überblick über das gesamte bürgerliche Recht Österreichs liefern – sozusagen über Nacht.



Das Zivilrecht (bürgerliche Recht) ist umfangreich und komplex, heißt es bei Verlag Facultas: Die Neuerscheinung „Zivilrecht 24“ begegne diesen Schwierigkeiten. Konkret soll es mit kompakten Übersichten (der Gesamtumfang liegt bei 218 Seiten) ermöglichen, den sperrigen und bei vielen Studierenden gefürchteten Stoff schnell zu wiederholen – buchstäblich in den 24 Stunden vor der Prüfung. Oder, wie der Autor im Vorwort schreibt, „man kann das bürgerliche Recht nicht in 24 Stunden lernen – aber wiederholen“.

„Gewährleistung“ kommt viel öfter als „Enteignung“

Gedacht ist dabei an Studenten und juristische Berufsanwärter, aber auch an Praktiker:innen, die einen raschen Wiedereinstieg in die Materie suchen. Der Inhalt besteht aus einer allgemeinen Übersicht, gefolgt von einer schematischen und einer begrifflichen Übersicht. Dazu kommt die Statistik der Prüfungsfragen und der Judikatur. Für die Statistiken wurden laut den Angaben die mündlichen Prüfungsfragen von 17 Prüfer:innen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien in den Jahren 2014 bis 2023 ausgewertet. Das Ergebnis ist nicht als vollständig und schon gar nicht als bindend zu betrachten, wird betont – ermögliche aber Rückschlüsse auf die Relevanz von Themengebieten.

Und diese Rückschlüsse sind tatsächlich spannend, denn laut „Zivilrecht 24“ ist es beispielsweise um ein Vielfaches wahrscheinlicher, bei einer Prüfung mit dem Wissen zu „Gewährleistung“ oder „Schadenersatz“ glänzen zu müssen, als zur höchst selten abgefragten „Enteignung“. Ähnlich sieht es im Spezialbereich E-Commerce aus, wo das Zahlungsdienstegesetz (ZaDiG) unvergleichlich viel häufiger Prüfungsstoff ist als etwa das KI-Recht. Aber so manche Gewichtung könnte sich natürlich in den kommenden Jahren auch ändern.

Der Autor

Univ.-Prof. Wolfgang Zankl ist stv. Vorstand des Instituts für Zivilrecht der Uni Wien, int. Direktor des Instituts für Artificial Intelligence Law (Uni Tianjin), u.a. Das vorliegende Werk ist die aktualisierte 4. Auflage, auch als e-Book erhältlich und wird online („zankl.update“) in Form gehalten.