MediaMarkt Österreich macht Eva Posan zur neuen CFO

Handelsketten. Eva Posan (47) ist neue CFO bei MediaMarkt Österreich. Damit ist sie auch für Legal, Real Estate, IT u.a. zuständig.

Seit Anfang Oktober 2023 bekleidet die gebürtige Ungarin Eva Posan die Rolle des Managing Director Finance in der Geschäftsführung und verantworte damit die Zahlen des größten Anbieters für Consumer Electronics in Österreich sowie die Bereiche Legal, Real Estate, IT sowie Business Process Management.

Die Laufbahn

Posan ist seit 2018 bei MediaMarkt. Zuvor war sie bei Metro Cash & Carry Austria und durchlief danach das Co-CFO-Programm von MediaMarktSaturn in Deutschland. Ab 2021 war Posan als Managing Director Finance für MediaMarkt Ungarn tätig. Mit der vergleichbaren Rolle in Österreich kehre die Wirtschaftsmagistra und Alumni der WU Wien wieder nach Österreich zurück, bleibt gleichzeitig aber interimistisch Teil des ungarischen Management Boards.

Das Statement

Alpay Güner, CEO von MediaMarkt Österreich: „Wir haben Eva als geradlinige und ambitionierte Führungspersönlichkeit kennengelernt, die reichlich Erfahrung im Handel mitbringt und weiß, wie der Hase läuft. Ich bin überzeugt, dass wir mit ihr unseren außergewöhnlichen Erfolgskurs in Österreich fortführen werden.“