EHL verkauft Hausverwaltung an Marktführer IMV

Immo-Dienstleister. Die IMV Gruppe erwirbt die EHL Immobilien Management GmbH, die Hausverwaltungsgesellschaft der EHL Gruppe.

Die IMV Gruppe, Österreichs größte private Hausverwaltungsgesellschaft, erwirbt mit Wirksamkeit 1. Dezember 2023 die EHL Immobilien Management GmbH, die Hausverwaltungsgesellschaft der EHL Immobilien Gruppe. Das Unternehmen werde künftig unter dem Namen PMV firmieren. Andrea Dissauer bleibt Geschäftsführerin, zudem werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernommen, heißt es in einer Aussendung von EHL. Der Unternehmenssitz bleibt in der Prinz-Eugen-Straße 8-10 im 4. Wiener Gemeindebezirk. Für die Zukunft sei eine enge Kooperation der beiden Unternehmensgruppen geplant.

Die Aufgaben

Über EHL Immobilien EHL Immobilien ist einer der führenden Immobiliendienstleister Österreichs und auf Gewerbe-, Investment-, und Wohnimmobilien spezialisiert. Man zähle in allen großen Marktsegmenten, insbesondere der Vermietung von Büros (2022 ca. 49.000 m2) durch die Tochter EHL Gewerbeimmobilien GmbH sowie der Vermittlung von Wohnungen (2022 ca. 1.850 Wohneinheiten Vermietung/Verkauf/Anlage) durch die Tochtergesellschaft EHL Wohnen GmbH zu den führenden Maklerunternehmen in Österreich. Darüber hinaus sei die Tochtergesellschaft EHL Investment Consulting GmbH mit einem Transaktionsvolumen von ca. 1,5 Mrd. Euro klarer Marktführer in Österreich.

Der Käufer

Die IMV Immobilien Management Gruppe, Österreichs größtes privates Hausverwaltungsunternehmen, managt laut den Angaben ein Portfolio aus Wohn-, Büro- und Gewerbeimmobilien mit rund 3,5 Mio. m2 Nutzfläche. Das Unternehmen mit Sitz in Wien verfügt über Niederlassungen in Linz, Graz, Klagenfurt und München.