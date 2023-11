Immo-Datenbank Imabis will mit Statistik in die Zukunft blicken

Grundbuch & Deals. Immounited ergänzt die Angebotsdatenbank Imabis um einen Statistik-Bereich, der Licht auf künftige Immobilien-Entwicklungen werfen soll.

Anbieter IMMOunited ergänzt seine Angebotsdatenbank Imabis um einen Statistik-Bereich: Nutzer:innen haben demnach künftig die Möglichkeit, detaillierte Angebotsstatistiken auf auf regionaler Ebene und wahlweise monatlich, quartalsweise oder jährlich zu betrachten.

Der Blick in die Zukunft

In einer Phase, in der die Immobilienbranche zunehmend durch unvorhersehbare Veränderungen geprägt sei, werden zuverlässige Daten zur entscheidenden Ressource für eine fundierte Marktbeobachtung und Analyse, heißt es dazu. In der Datenbank Imabis werden österreichische Immobilieninserate, die auf Onlineplattformen gelistet sind, ausgewertet. Neben einer Übersicht über Immobilien und Marktbewegungen erhalten Nutzer:innen Daten zur Findung realistischer Objektangebotspreise, aber auch zur Analyse und Beobachtung von Marktteilnehmern:innen, so Immounited. CEO und Eigentümer Roland Schmid: „Während unsere Grundbuchdaten die Vergangenheit und Gegenwart des Marktes abbilden, ermöglichen wir mit der Erweiterung ab sofort Rückschlüsse auf zukünftige Marktentwicklungen.“

Die neuen Daten

Der neue Statistik-Bereich von Imabis liefert u.a. folgende Kennzahlen: