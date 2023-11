Nimbus verkauft ETG an Davis-Standard mit Binder Grösswang

Industrie & Venture Capital. Davis-Standard erwirbt die Extrusion Technology Group (ETG) von Nimbus. Kanzlei Binder Grösswang ist behilflich.

Bei der Transaktion verkauft der niederländische Investor Nimbus Control B.V. die Extrusion Technology Group an den US-Industriekonzern Davis-Standard. ETG ist ein weltweit tätiger Anbieter von Extrusionsanlagen für Rohre, Profile, Folien und Platten. Zu seinen Marken zählen battenfeld-cincinnati, Exelliq (früher Greiner Extrusion) und Simplas. Der Verkäufer Nimbus ist ein Venture Capital Investor mit Sitz in den Niederlanden. Derzeit verwaltet Nimbus laut den Angaben etwa 25 Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 10 und 150 Millionen Euro in den meisten europäischen Ländern.

Der Erwerb soll das Produktportfolio von Davis-Standard erweitern und den Grundstein für eine weitere globale Expansion legen. Gerold Schley, CEO von ETG, werde dem Führungsteam von Davis-Standard beitreten und das ETG-Geschäft auch nach Abschluss der Transaktion weiterführen. Das Closing unterliegt den gängigen Genehmigungen der zuständigen Wettbewerbsbehörden.

Die Beratungsteams