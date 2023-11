Sechs neue Partner bei Kanzlei SCWP Schindhelm

Linz/Wien/Wels. SCWP Schindhelm ernennt sechs neue Equity Partner. Es gibt außerdem zwei „Lateral Hires“ von Wolf Theiss u.a.

Zu Beginn des neuen Wirtschaftsjahres nimmt Rechtsanwaltskanzlei SCWP Schindhelm eine umfassende Erweiterung sämtlicher Partnerebenen vor, heißt es in einer Aussendung: Die Anzahl der Equity Partner werde von sechs auf zwölf verdoppelt. Dies sei das Ergebnis eines strategischen Prozesses, der bereits 2021 begonnen hat und dem nun die Umsetzungsphase folgt.

„Unser erklärtes Ziel ist es, die Equity-Ebene einerseits zu verbreitern und andererseits zu verjüngen; damit wird einer neuen Generation die Möglichkeit gegeben, ihre zukunftsorientierten Visionen von einer modernen Wirtschaftskanzlei umzusetzen“, so Managing Partner Immanuel S. Gerstner.

Die Wechsel und Beförderungen

Die neu ernannten Equity Partner sind konkret:

Markus P. Fellner (Wien)

Clemens Harsch (Linz)

Lukas Leitner (Wien)

Christoph Luegmair (Linz)

Irene Meingast (Wien)

Edwin Scharf (Linz)

Michael Kienzl (47) wechselt von Wolff Theiss zu SCWP Schindhelm und verstärke den Standort Wien fortan als Contract Partner. Er verfüge über Expertise in den Bereichen Corporate M&A, Immobilienentwicklung sowie Bank und Finanzrecht. Vor Wolf Theiss war Kienzl als Investmentbanker und Vermögensverwalter tätig, zuletzt als Direktor einer Luxemburger SICAV-FIS.

Maria Bejan (36) wechselt von Fellner Wratzfeld zu SCWP Schindhelm und ist seit Oktober als Salary Partnerin am Standort Wien tätig. Ihr fachlicher Schwerpunkt liegt im Bereich Prozessführung und Streitbeilegung.

Die Kanzlei verzeichne in diesem Jahr somit insgesamt drei Lateral Hires auf Partnerebene, nachdem im Mai Gregor Haidenthaler von Hochleitner Rechtsanwälte als Contract Partner zu SCWP Schindhelm an den Standort Wels wechselte. Neben den bereits bekanntgegebenen Beförderungen von Ria Kucera (Wien) von Salary Partnerin zur Contract Partnerin und Gabriel Paminger (Wels) vom Rechtsanwaltsanwärter zum Rechtsanwalt, komme eine weitere interne Beförderung am Standort Wels hinzu: Bernhard Gonaus wurde mit 01.10. vom Rechtsanwalt zum Salary Partner befördert.