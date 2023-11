CRH verkauft Europa-Kalkgeschäft mit Hengeler Mueller

Transaktionen. Baustoff-Konzern CRH verkauft sein europaweites Kalkgeschäft an SigmaRoc. Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller ist Lead Counsel.

CRH plc, ein weltweit tätiger Baustoff-Konzern, hat einen Vertrag über den Verkauf seines europaweiten Kalkgeschäfts an SigmaRoc in Höhe von circa 1,1 Mrd. US-Dollar (1,013 Mrd. Euro) bekanntgegeben. Der Geschäftsbereich umfasst 16 Betriebsstätten in Irland, Großbritannien, Deutschland, der Tschechischen Republik und Polen.

Der Deal unterliegt noch den üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen, heißt es dazu. Die Transaktion ist in drei Phasen gegliedert, von denen die erste voraussichtlich Anfang 2024 vollzogen sein werde und das Kalkgeschäft der Gruppe in Deutschland, der Tschechischen Republik und Irland umfasst.

Die verbleibenden Phasen, bestehend aus dem Kalkgeschäft in Großbritannien bzw. Polen, sollen voraussichtlich 2024 abgeschlossen sein. Hengeler Mueller hat CRH bei der Transaktion als Lead Counsel beraten.

Das Beratungsteam

Im Team von Hengeler Mueller für CRH sind (M&A): Annika Clauss, Frank Burmeister (beide Federführung, beide Partner), Caspar Conzen, André Jahn, Guglielmo Ziani, Georg Tauser, Niklas Lewicki, Laura Rothmann, Antonius Rodewig, Philipp Ersfeld (alle Associates, alle Frankfurt); Kartellrecht/Regulatory: Alf-Henrik Bischke (Partner, Düsseldorf), Christian Dankerl (Brüssel), Sven Botthäuser, Jan Schülting (beide Düsseldorf, alle Associates); Steuerrecht: Gunther Wagner (Partner, München) und Sebastian Adam (Associate, Frankfurt).