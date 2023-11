Rödl & Partner holt BDO-Partnerin Claudia Heckhäuser

Wirtschaftsprüfer. Claudia Heckhäuser wird neue Partnerin und Leiterin des Standorts Eschborn von Rödl & Partner. Sie war zuvor bei Kanzlei BDO.

Rödl & Partner baue die Beratungspraxis und Wirtschaftsprüfung weiter aus, heißt es in einer Aussendung: Zum 1. Oktober 2023 hat Claudia Heckhäuser als Partnerin die Leitung der Wirtschaftsprüfung der Niederlassung in Eschborn übernommen.

Heckhäuser ist Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin, studierte Wirtschaftswissenschaften in Siegen und begann ihre berufliche Laufbahn bei Arthur Andersen sowie einer mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungspraxis. Der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG gehörte sie in der Region Rhein-Main an den Standorten Frankfurt am Main sowie Wiesbaden und Mainz mehr als 20 Jahre an. Seit 2011 war sie Partnerin der BDO und verantwortete zuletzt als Niederlassungsleiterin des Büros in Wiesbaden und Mainz den Bereich Audit & Assurance.

Heckhäusers Beratungsfokus liege auf mittelständisch geprägten, inhabergeführten und international agierenden Unternehmen mit Expertise in den Branchen Technologie, Software, Medien, Spezial- und Maschinenbau sowie Kunststoff- und Elektrotechnik.

Die Statements

„Mit Claudia Heckhäuser haben wir eine erfahrene Expertin in der multidisziplinären Beratung von Mittelstand und Familienunternehmen gewonnen, mit der wir gemeinsam unseren Mandanten wegweisend mit umfassenden und weltweiten Prüfungs- und Beratungsleistungen zur Seite stehen. Als Leiterin der Wirtschaftsprüfung und Teil der Niederlassungsleitung in Eschborn wird sie den Ausbau der Wirtschaftsprüfung in der Region vorantreiben. Wir investieren in die Bereiche ESG, Digital Solutions, Governance Risk & Compliance sowie Capital Markets & Accounting Advisory Services, um den Marktbedürfnissen unserer Mandanten Rechnung zu tragen und den Anspruch an unsere erstklassigen Leistungen in einem fortlaufenden Transformationsprozess zu vervollkommnen“, so Martin Wambach, Geschäftsführender Partner von Rödl & Partner, in einer Aussendung.