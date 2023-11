Zwei neue Managing Partner kommen bei Kanzlei Gleiss Lutz

Wirtschaftskanzleien. Die Partnerversammlung von Gleiss Lutz hat Ralf Morshäuser und Johann Wagner als neue Managing Partner gewählt. Michael Arnold wird Vorsitzender des Sozietätsrats.

Morshäuser und Wagner übernehmen gemeinsam zum 1.1.2024 als Doppelspitze das Amt von Prof. Michael Arnold und Alexander Schwarz, die seit 2016 die Kanzlei gemeinsam führen und deren Amtszeit regulär zum 31. Dezember 2023 endet, teilt die deutsche Anwaltskanzlei Gleiss Lutz mit. Michael Arnold wurde als Nachfolger von Christian Cascante zum Vorsitzenden des Sozietätsrats gewählt. Die deutsche Wirtschaftskanzlei beschäftigt derzeit laut den Angaben rund 350 Anwältinnen und Anwälte, davon 86 Partner.

Die Laufbahnen

Ralf Morshäuser ist bisher Co-Leiter der Core Business Unit Transactions und Head of M&A bei Gleiss Lutz. Er ist seit 2007 Partner im Münchner Büro und berät nationale und internationale Unternehmen sowie Finanzinvestoren bei grenzüberschreitenden Unternehmenskäufen und -verkäufen.

Johann Wagner, der bis zum Jahresende noch dem Sozietätsrat von Gleiss Lutz angehört, hat in den vergangenen Jahren den Hamburger Standort von Gleiss Lutz mit auf- und ausgebaut. Er verantwortet dort die Steuerrechtspraxis, deren Schwerpunkt in der Beratung bei Transaktionen und Restrukturierungen liegt. Er ist seit 2013 Partner der Sozietät.

„Zunehmend reguliertes Umfeld“

„Wir freuen uns sehr über das Vertrauen der Partnerschaft. Gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern wollen wir die erfolgreiche Entwicklung der Sozietät weiter vorantreiben. Wir sind überzeugt, dass Gleiss Lutz als Full Service-Kanzlei in einem zunehmend von Regulierung geprägten Umfeld eine hervorragende Ausgangsposition hat. Diese wollen wir nutzen, um unser Beratungsangebot zukunftsorientiert weiterzuentwickeln und unser Profil konsequent den sich verändernden Anforderungen des Marktes anzupassen“, so Ralf Morshäuser.

„Weitere zentrale Voraussetzung für die Fortsetzung unseres Erfolgskurses wird es sein, dass es uns auch in Zukunft gelingt, die besten Nachwuchstalente für unsere Sozietät zu gewinnen und ihnen ein inspirierendes, wertschätzendes und modernes Umfeld zu bieten, in dem sie sich zu herausragenden Beraterpersönlichkeiten entwickeln können“, so Johann Wagner, der von Alexander Schwarz zusätzlich die Aufgabe des personalverantwortlichen Partners übernimmt.