Zwei neue Anwälte für Kartellrecht bei Kanzlei Cerha Hempel

Das Cerha Hempel Kartellrechtsteam verstärkt sich mit zwei neuen Rechtsanwälten, heißt es in einer Aussendung: Philipp Schaubach und Zakar Stepanyan sind jetzt Anwälte im Team unter der Leitung von Partner Bernhard Kofler-Senoner.

Die Laufbahnen

Philipp Schaubach ist konkret seit März 2023 Anwalt im Kartellrechtsteam. Er schloss das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien 2017 ab und absolvierte 2018 den Master of Laws (LL.M.) an der Santa Clara University School of Law.

Zakar Stepanyan verstärkt seit November 2023 als Rechtsanwalt die Kartellrechtspraxis. Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien (Mag. iur. 2017). Die Tätigkeitsschwerpunkte der beiden neuen Anwälte umfassen die Bereiche Kartell- und Wettbewerbsrecht, Zusammenschluss- und Investitionskontrollrecht sowie Compliance & Investigations.

„Langjährige Erfahrung“

„Wir freuen uns sehr, mit Philipp Schaubach und Zakar Stepanyan unser Team mit zwei Kartellrechtsexperten mit langjähriger Erfahrung auf Anwaltsebene zu verstärken. Beide haben ihre gesamte bisherige Karriere in unserer Praxisgruppe verbracht. Dass sie sich entschieden haben, unsere stark wachsende Kartellrechtspraxis auch als Rechtsanwälte weiterhin maßgeblich mitzuprägen, bestätigt unser Bestreben, unseren Nachwuchs nachhaltig zu entwickeln und einen klaren Karriereweg anzubieten“, so Bernhard Kofler-Senoner, Praxisgruppenleiter Kartellrecht von Cerha Hempel.