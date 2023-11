Alder Investment erwirbt Mehrheit an Insort: CMS berät

Digitales Sortieren. Der Private Equity Fonds Alder Investment III erwirbt die Mehrheit an der österreichischen Insort GmbH. Kanzlei CMS ist behilflich.

Alder Investment III, ein nordischer Private Equity Fonds, hat laut den Angaben vor kurzem eine Mehrheitsbeteiligung an der Insort GmbH erworben. Das 2011 gegründete Unternehmen Insort ist ein Hersteller von High-Tech-Bildverarbeitungslösungen für die Lebensmittelindustrie, die zur optischen Sortierung von Lebensmitteln eingesetzt werden. Die Technologie von Insort ermögliche die Klassifizierung von Lebensmitteln anhand ihrer chemischen Zusammensetzung in Echtzeit. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 60 Mitarbeiter an 3 Standorten (Österreich, USA, Kanada).

Das Beratungsteam

Wirtschaftskanzlei CMS hat Alder laut den Angaben in allen rechtlichen und ausgewählten steuerlichen Aspekten der Transaktion beraten. „Gerade bei einer Investition in ein Hightech-Unternehmen ist dieser ganzheitliche Beratungsansatz besonders wichtig“, so Peter Huber, Partner und Leiter der Corporate Transactions Abteilung bei CMS Wien, in einer Aussendung.

Das Corporate/M&A Team von CMS bestand aus Lead Partner Peter Huber, Rechtsanwalt Marco Selenic und Associate Livia Landskron. Steuerliche Strukturierungsfragen wurden von Partnerin Sibylle Novak und Rechtsanwalt Thomas Aspalter bearbeitet.

Weitere Teammitglieder für Due Diligence und Transaktionsdokumentation waren Rechtsanwalt Jia Schulz-Cao (IP), Partnerin Daniela Krömer und Associate Shima Babanzadeh (Arbeitsrecht), Partnerin Marlene Wimmer-Nistelberger (Öffentliches Recht), Partner Dieter Zandler sowie Rechtsanwältin Vanessa Horaceck (Kartellrecht).