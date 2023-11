KPMG holt Othmar Lehner für Sustainability Reporting nach Linz

Neuer Director. Othmar Lehner ist neuer Director für Sustainability Reporting Services (ESG) bei KPMG in Oberösterreich. Nebenbei unterrichtet er an der Uni in Helsinki.

Lehner (51) verstärke mit seinem Team ab sofort KPMG am Standort Linz als Director für Sustainability Reporting Services, heißt es in einer Aussendung: Er bringe langjährige internationale Erfahrung in den Bereichen Nachhaltigkeitsberatung, Risikomanagement und Bankenaufsichtsrecht mit und begleite Unternehmen und Banken u. a. bei der Sicherstellung der Konformität mit den Corporate-Sustainability-Reporting-Regulationen (CSRD), bei Wesentlichkeitsanalysen, der EU-Taxonomie und der Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten.

Lehner ist nebenbei Professor in Finnland

Weitere Themen sind Gutachten und Beratungen im Bereich Unternehmensbewertung und Finanz- und Risikomanagement sowie Aufsichts- und Berichtsthemen aus UGB, IFRS und BWG. Zuvor verantwortete der gebürtige Oberösterreicher die strategische Beratung im Banken- und Finanzsektor unter anderem in London. Er ist laut den Angaben weiterhin auch als Universitätsprofessor an der Wirtschaftsuniversität Hanken in Helsinki tätig.