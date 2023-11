Baker McKenzie: Beat König wird Anwalt für IT & Tech

Wien. Beat König (31) ist jetzt Anwalt in der IPTech Praxisgruppe von Baker McKenzie rund um Lukas Feiler. Er ist seit 2021 bei der Wirtschaftskanzlei.

Das IPTech Team im Wiener Büro setzt damit auf Wachstum aus den eigenen Reihen, heißt es in einer Aussendung. Konkret ist König seit 14. November 2023 Rechtsanwalt und berate multinationale und nationale Mandanten insbesondere in den Bereichen Datenschutz, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Telekommunikation und damit verbundene Rechtsstreitigkeiten. Nebenbei ist er u.a. Lektor an der FH St. Pölten.

Die Laufbahn

Bevor König im Oktober 2021 als Rechtsanwaltsanwärter zu Baker McKenzie kam, sammelte er Berufserfahrung bei der österreichischen Wirtschaftskammer in São Paulo, als Rechtspraktikant am Oberlandesgericht Wien und als Rechtsanwaltsanwärter in einer Wiener Boutique-Kanzlei mit Schwerpunkt Anlegerschutzverfahren und streitiges Kapitalmarktrecht. Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und der Universität Stockholm und verfügt über einen postgradualen LL.M.-Abschluss in Europäischem und Internationalem Wirtschaftsrecht der Universität Wien.

Die Statements

„Ich freue über dieses interne Wachstum und darüber mit dem Profil von Beat König unser praxisübergreifendes Know-how, insbesondere in streitigen datenschutzrechtlichen Verfahren und im Bereich künstliche Intelligenz, für unsere Mandanten zum Einsatz zu bringen“, so Lukas Feiler. „Nach zwei sehr lehrreichen Jahren im Team von Lukas Feiler freue ich mich sehr, unsere Mandanten nun auch als Rechtsanwalt weiterhin tatkräftig unterstützen zu dürfen“ so Beat König.