CMS hilft bei Klima-Konferenz COP28 unentgeltlich mit

Klima-Gipfel in Dubai. Wirtschaftskanzlei CMS wird die COP28 (30.11.-12.12.2023) pro bono unterstützen. Zuständig ist Partnerin Döne Yalçın.

Die rechtliche Unterstützung durch CMS umfasst laut den Angaben nachhaltige Finanzierung, Datenschutz und Datensicherheit, Markenregistrierung, Markenschutz, Reputationsmanagement, veranstaltungsbezogene Beratung, UN-bezogene Partnerschaften, zwischenstaatliche Zusammenarbeit, Technologieplattformen für Start-ups und relevante Vereinbarungen mit globalen Technologieunternehmen.

Das Team

Geleitet wird die Initiative von Döne Yalçın, Partnerin und Mitglied des globalen CMS Sustainability and ESG Leadership Teams. Unterstützt werde sie dabei von Munir Hassan, Partner und Leiter der CMS Energy & Climate Change Group, und mehr als 160 CMS Kolleg:innen weltweit. Der Beitrag bekräftige das Engagement der Kanzlei für den Klimaschutz. Mit dem Beitritt zum UN Global Compact will CMS einen Beitrag zur weltweit größten Initiative für soziale Verantwortung von Unternehmen leisten, heißt es.

Die UNO-Klimakonferenz COP28 findet heuer in Dubai statt, rund 80.000 Teilnehmende werden bei der Veranstaltung, die in den Medien gerne als „Weltklimagipfel“ bezeichnet wird, erwartet. Zuletzt gab es allerdings Kritik an der Rolle des Gastgebers, der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), als Produzent und Händler fossiler Energieträger.