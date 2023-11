Events: Recht am Bau, KI in der Bank und Awards für Auftraggeber

Wirtschaftskanzleien. ScherbaumSeebacher lud zum 10. Mal zum Info-Event. Binder Grösswang diskutierte AI. Und Schiefer vergab Vergaberechts-Awards.

ScherbaumSeebacher Rechtsanwälte und das Ziviltechniker-Forum luden am 9. November 2023 zum zehnten Mal zu einer Informationsveranstaltung in die Grazer Kanzleiräumlichkeiten. Das Thema der Veranstaltung lautete diesmal: „Vollmacht oder Ohnmacht – AG, ÖBA, PS, BK – wer darf auf der Baustelle welche Entscheidungen treffen?“.

Ziel war es, Ziviltechniker:innen sowie Baumeister:innen einen echten Mehrwert zu bieten, heißt es. Rund 80 Teilnehmer:innen nutzten die Gelegenheit, Einblicke in die gelebte Baustellenpraxis zu erhalten sowie rechtliche und versicherungstechnische Fragen zu beleuchten.

Moderiert wurde die Veranstaltung von Namenspartner Georg Seebacher. Zu den Referent:innen zählten Ulrike Bogensberger, Architektin und gerichtlich zertifizierte Sachverständige, Robert Wendl, staatlich befugter Ingenieurkonsulent, sowie Anna Gaich und Georg Jeremias, Rechtsanwälte bei ScherbaumSeebacher.

Fintech Week mit AI-Diskussion

Binder Grösswang lud am 16. November 2023 im Rahmen der Fintech Week zur Podiumsdiskussion mit Expert:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und der Finanzmarktaufsicht. Zu den Chancen und Risiken des Einsatzes von künstlicher Intelligenz (AI) im Finanzwesen diskutierten Gerda Holzinger-Burgstaller (CEO der Erste Bank Oesterreich), Anna Muri (Senior-Spezialistin für IT-Risiko-Aufsicht der FMA), Michael Landolt (Chief Digital & Information Officer der UniCredit Bank Austria), Jörg Egretzberger (CEO von Trustbit) und Žiga Škorjanc (Universität Wien, Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht). ORF-Moderatorin Rosa Lyon führte durch die Diskussion.

Die Veranstaltung fand im Rahmen der Fintech Week in Kooperation mit dem Bankenverband und Fintech Austria statt. „AI wird den Finanzmarkt wesentlich beeinflussen. Neben den zahllosen Chancen sind aber auch die Risiken und das sich weiterentwickelnde regulatorische Umfeld im Auge zu behalten“, so Stephan Heckenthaler, Initiator des Events und Partner im Banking & Finance Team bei Binder Grösswang.

Als erstes österreichisches Finanzunternehmen hat die Erste Bank eine Finanz-KI zur spielerischen und leicht verständlichen Vermittlung von Finanzwissen (per Chatbot) gestartet. „Unser Prototyp ersetzt keine Beratung, aber wir unterstützen damit Menschen niederschwellig und spielerisch dabei, ihre finanzielle Gesundheit zu verbessern. Mit dem Financial Health Prototype experimentieren wir mit einem weiteren Baustein, um die Komplexität der Finanzwelt aufzulösen“, so Gerda Holzinger-Burgstaller, CEO der Erste Bank Oesterreich.

Konkrete KI-Projekte gibt es auch schon in der UniCredit Bank Austria, so Michael Landolt, Chief Digital & Information Officer: Dabei gehe es zum Beispiel darum, Marketingkampagnen zu vereinfachen oder die Erstellung von Protokollen zu automatisieren. „Gerade bei repetitiven Tätigkeiten wie letzterer wird AI künftig eine große Rolle spielen“, so Landolt. Mit der fortschreitenden Digitalisierung und der damit verbundenen rasanten Weiterentwicklung von AI wächst freilich auch das Risiko, Opfer einer Cyberattacke zu werden, gab Anna Muri, Senior-Spezialistin für IT-Risiko-Aufsicht der FMA, zu bedenken.

„Schiefer Festspiele“ zum Vergaberecht

Bei den „Schiefer Festspielen“ von 13. bis 16. November 2023 hat die auf Vergaberecht spezialisierte gleichnamige Kanzlei erstmals die „Schiefer Awards“ in der Säulenhalle des MAK (Museum für angewandte Kunst, Wien) vergeben: Sie sollen herausragende Persönlichkeiten und Projekte aus dem Vergaberecht würdigen, die laut Kanzlei-Gründer Martin Schiefer „Leuchttürme der Branche“ sind. Gefeiert wurde konkret Business Circle in der Kategorie „Influencer“, vemap erhielt den Award in der Kategorie „Digitale Beschaffung“, die Vereinigten Bühnen Wien wurden in der Kategorie „Innovativer Beschaffungsweg“ und die Energie Steiermark in der Kategorie „Nachhaltige Beschaffung“ ausgezeichnet.

Der Special Award in der Kategorie „Bestes Team“ ging laut den Angaben an Schiefer Rechtsanwälte selbst. Durch den Abend führte Moderatorin Bianca Schwarzjirg. „Die Schiefer Festspiele gingen mit einem Branchentalk, ganz im Zeichen der Energiewende, zu Ende. Für mich ist klar: Wir brauchen auch eine Wende, wenn es um die Gestaltung von Vergabeprozessen geht“, so Martin Schiefer in einer Aussendung.