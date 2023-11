LeitnerLeitner befördert Katharina Füreder zur Partnerin

Linz/Wien. Katharina Füreder (41) wird Partnerin bei Kanzlei LeitnerLeitner: Ihr Thema sind KMU, kirchliche Körperschaften, NPO u.a. sowie die Forschungsprämie.

Mit 1. Februar 2024 erweitert LeitnerLeitner Wirtschaftsprüfer Steuerberater in Österreich mit Mag. Katharina Füreder die Partnerschaft, teilt die Kanzlei mit. Füreder sehe sich als Generalistin im Bereich Buchhaltung, Bilanzierung und der laufenden Steuerberatung für KMU, kirchliche Körperschaften öffentlichen Rechts, NPO und öffentliche Einrichtungen. Sie ist außerdem Expertin im Bereich Forschungsprämie und Mitherausgeberin des Buchs „Die steuerliche Forschungsprämie“, das im Juli 2023 in 2. aktualisierter Auflage im Fachverlag LexisNexis erschienen ist.

LeitnerLeitner, ein Mitglied des Taxand-Netzwerks, bietet Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Financial Advisory Services in Zentral- und Süd-Osteuropa an. Aktuell hat die Kanzlei laut den Angaben mehr als 800 Beschäftigte.

Die Statements

„Wir freuen uns sehr, dass wir auch dieses Jahr unser Führungsteam wieder mit einer langjährigen Kollegin stärken konnten. Katharina ist bereits seit 2005 bei LeitnerLeitner und ein gutes Beispiel dafür, wie sich hervorragende Expert:innen aus unseren eigenen Reihen entwickeln können. Dies zeigt uns einmal mehr, wie wichtig es ist, jungen Talenten eine spannende Karriereperspektive zu bieten und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in den Arbeitsalltag zu integrieren“, so Gerald Gahleitner im Namen der Partnerschaft von LeitnerLeitner in einer Aussendung.

„An LeitnerLeitner schätze ich besonders, dass die interdisziplinäre und standortübergreifende Zusammenarbeit innerhalb der Kanzlei wirklich gelebt wird. Die Türen zu allen Kolleg:innen stehen immer offen und genau durch diese teamübergreifende Zusammenarbeit schaffen wir die bestmögliche Beratung unserer Mandant:innen“, so Katharina Füreder.