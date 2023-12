Sanierer Erhard F. Grossnigg wird Vorstand bei Signa

Wien. Erhard F. Grossnigg zieht in den Vorstand der Signa Prime Selection AG und Signa Development Selection AG ein.

In den heutigen außerordentlichen Aufsichtsratssitzungen der SIGNA Prime Selection AG und der SIGNA Development Selection AG wurde Sanierer Erhard F. Grossnigg zum weiteren Vorstand der beiden Gesellschaften bestellt. Nach Übernahme dieser Aufgaben werde er die nächsten Sanierungs- und Restrukturierungsschritte für die beiden Immobilien-AGs umsetzen und in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat dieser Gesellschaften agieren, teilt Signa mit.

Lobende Worte vom Altkanzler

Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, Aufsichtsratsvorsitzender sowohl der SIGNA Prime Selection AG als auch der SIGNA Development Selection AG, in einer Aussendung: „Mit Erhard Grossnigg gewinnen wir einen hervorragenden Fachmann und Spezialisten in Fragen der Sanierung (…). Er gilt als ausgewiesener Sanierungsexperte und konnte in seiner jahrzehntelangen Karriere bislang dutzende Sanierungsfälle begleiten und große Erfolge erzielen. Er wird diese wichtigen Aufgaben mit Bedacht und Vernunft angehen.“ In der Zwischenzeit wünsche man sich „Ruhe und Ordnung für diese SIGNA Gesellschaften, ihre Partner, Investoren sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Gusenbauer, die Qualität der Portfolios sei ausgezeichnet.