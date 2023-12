BKS Bank: Nikolaus Juhász folgt als CEO auf Herta Stockbauer

Klagenfurt. Bei der BKS Bank wird Nikolaus Juhász der nächste Vorstandsvorsitzende (CEO): Er folgt nächstes Jahr auf Herta Stockbauer, die seit 2014 im Amt ist.

Weichenstellungen im Vorstand der BKS Bank: Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer habe bekanntgegeben, dass sie für eine Verlängerung ihres Mandats nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Ihre Funktion als Vorstandsvorsitzende der BKS Bank AG endet daher mit 30.06.2024, teilt das Kreditinstitut mit.

Der neue Vorstand

Als CEO der BKS Bank folgt ihr am 1.7.2024 Nikolaus Juhász nach, der vom Aufsichtsrat am 1. Dezember 2023 einstimmig als Nachfolger designiert wurde. Neben Juhász als designiertem CEO besteht der Vorstand der BKS Bank damit künftig aus Claudia Höller, Dietmar Böckmann und Alexander Novak.

Herta Stockbauer begann ihre Karriere in der BKS Bank AG im Jahr 1992. Seit 2004 ist sie Mitglied des Vorstandes und im Jahr 2014 erfolgte die Ernennung zur Vorsitzenden des Vorstandes. „Dieser Schritt ist für mich persönlich eine sehr große und weitreichende Entscheidung, da ich seit mehr als 30 Jahren mit großer Freude für dieses Haus arbeite“, so Stockbauer in einer Aussendung: „Nun ist es aber an der Zeit, die Verantwortung in Bälde in neue Hände zu legen: Juhász kennt die BKS Bank seit rund 25 Jahren und hat sich in den letzten zweieinhalb Jahren als Vorstandsmitglied umfassend eingearbeitet. Auch die Einarbeitung der erst kürzlich bestellten Vorstandsmitglieder ist wunderbar geglückt.“