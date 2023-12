RWE schließt Windkraft-Pakt für 3 Mio. Haushalte mit Latham

Energie-Investments. Latham & Watkins berät RWE bei einem Joint Venture mit Masdar zur Errichtung von zwei Windparks mit je 1,5 Gigawatt (GW).

Latham & Watkins berät RWE bei Joint Venture mit Masdar zur gemeinsamen Entwicklung von zwei Offshore-Windprojekten in Großbritannien: Die beiden Offshore-Windparks Projekte befinden sich auf der Doggerbank, in flachen Gewässern in der Nordsee, mehr als 100 Kilometer von der Nordostküste Englands entfernt und verfügen jeweils über eine geplante Kapazität von 1,5 Gigawatt (GW).

Mit der geplanten installierten Gesamtkapazität von 3 GW habe Dogger Bank South das Potenzial, nach der Inbetriebnahme einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der britischen Klimaneutralitätsziele zu leisten. Zusammen können beide Projekte rechnerisch bis zu 3 Millionen britischer Haushalte mit grünem Strom versorgen.

Die Pläne und das Team

Beide Unternehmen werden künftig laut den Angaben die Umsetzung dieser Projekte auf der Doggerbank partnerschaftlich weiter vorantreiben. Der Vollzug der Transaktion stehe unter dem Vorbehalt üblicher behördlicher Freigaben und werde voraussichtlich im ersten Quartal 2024 erfolgen.

RWE hat Inhouse mit folgendem Team beraten: Reimund von der Höh und Claas Westermann (beide M&A Law), Nikolas Hübschen (Corporate & Transactions Law), Gavin Williams (Transactions Law), Ronald Brettner (Transactions Law) und Ferdinand Neuerburg (Competition Law & Energy Law).

Bei Latham waren im Team: Tobias Larisch (Partner, Düsseldorf), Simon Tysoe (Partner), George Venables (Associate gemeinsame Federführung), Evelyne Girio (Counsel), Saavan Paresh Shah, Alayna Kenney, Kirill Grishin und Stephanie Dang (alle Associate, alle Corporate), Tom Bartlett, (Partner), Daniel Chen (Associate, beide Project Finance), Helen Lethaby (Partner), James Leslie (Counsel) Aoife McCabe (Associate, alle Steuerrecht), Shaun Thompson (Counsel), Joseph Goddard, Charlie Bowden (beide Associates, alle Arbeitsrecht), Jonathan Parker (Partner), James Mathieson (Associate, alle London), Max Hauser (Partner), Victoria Pfaff (Associate, beide Frankfurt, alle Kartellrecht), Gail Crawford (Partner), Georgina Hoy und Nara Yoo (beide Associate, alle Data Technology Transactions, London).