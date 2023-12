Georg Burgstaller leitet Asset Management bei EHL

Immo-Dienstleister. Georg Burgstaller (33) wurde zum Leiter des Bereichs Asset

Management bei EHL Gewerbeimmobilien bestellt.

Georg Burgstaller, MSc MBA, absolvierte laut den Angaben das Studium Unternehmensführung an der FH Wien und im Anschluss das Studium Business Administration an der Vrije Universiteit Amsterdam sowie berufsbegleitend den Masterstudiengang Executive MBA Real Estate an der Universität Regensburg.

Die Laufbahn

Seine Immobilienkarriere begann vor zehn Jahren mit einem Ferialpraktikum bei EHL Immobilien, dem ein Traineeprogramm folgte. Nach dessen Abschluss war Burgstaller in der Vermietung von Büro- und Geschäftsflächen tätig und wechselte danach in den Investmentbereich, ehe er nun seine neue Funktion übernahm, so EHL.