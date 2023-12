Webinar: Von Soft Law zu Hard Law bei ESG

Wien. Aktuelle rechtliche ESG-Themen behandelt ein LexisNexis-Webinar mit Alexander Petsche und Eva-Maria Ségur-Cabanac im Dezember.

Für Unternehmen werde es immer wichtiger, ESG-Chancen und -Risiken zu verstehen und sich ihrer Verpflichtungen in jedem Markt, in dem sie tätig sind, bewusst zu sein, heißt es in der Ankündigung von LexisNexis. Das Webinar „ESG – From Soft to Hard“ mit Prof. Alexander Petsche und Eva-Maria Ségur-Cabanac soll dabei helfen, sich im neuen Themenfeld ESG – vor allem im rechtlichen Bereich – zurecht zu finden. Es findet am 11.12.2023 statt.

Die Themen

Behandelt werden – neben dem hauseigenen Lexis 360 Smart ESG als Tool für Nachhaltigkeitsthemen – aktuelle Entwicklungen wie der EU Aktionsplan 2018, der europäische Grüne Deal und das europäische Klimagesetz. Auch das „Fit for 55 Paket“, die Definition der ökologischen Nachhaltigkeit, die EU Taxonomie Verordnung und Nachhaltigkeitsberichterstattung werden laut den Angaben behandelt.

Weitere Themen sind Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), European Sustainability Reporting Standards (ESRS), Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), das Phänomen Greenwashing, Haftung, Klimaklagen u.v.m.