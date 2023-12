In der zweiten Runde landen die Big Player im ISPA-Vorstand

Internetbranche. In den Vorstand der ISPA ziehen nach der Neuwahl am 9. November in einer zweiten Runde nun Expertinnen und Experten ein, teils aus den Reihen großer Player.

Nach der Neuwahl des Vorstands am 9. November hat der ISPA-Vorstand sich nun erweitert. Um den Vorstand um weitere Expert:innen zu ergänzen und die Vielfalt der Internetwirtschaft in Österreich in ihrer ganzen Breite abzubilden, wurden fünf weitere Mitglieder kooptiert, heißt es in einer Aussendung.

Lokalmatadore und Konzerne, Access-Anbieter und Content-Provider

Bei der Generalversammlung wurde wie berichtet der österreichische Branchenpionier Harald Kapper (kapper.net) erneut zum Präsidenten gewählt. In den Vorstand gewählt wurden auch Christian Panigl (ACOnet, Universität Wien), Florian Parnigoni (Mass Response Service GmbH) sowie die Daten-Expertin Natalie Ségur-Cabanac und Monika Valcanover (Liwest Kabelmedien GmbH).

Diese beriefen nun laut den Angaben zusätzlich in den Vorstand:

Georg Chytil (next layer)

Jörg Kittl (Hutchison Drei Austria)

Peter Oskar Miller (HXS)

Philipp Sandner (Magenta)

Julia Seitlinger (datenwerk Innovationsagentur)

Überwiegend gehörten sie diesem bereits in der Vergangenheit an, heißt es dazu weiter. Damit seien sowohl kleine als auch große Internet-Unternehmen stark vertreten, Access-Anbieter ebenso wie Content-Provider. Langzeit-Präsident Harald Kapper wird zitiert: „Wir haben in der ISPA die gute Tradition, möglichst alle Interessengruppen einzubinden und bereits in den vergangenen Jahren weitere Vorstandsmitglieder kooptiert. Ich freue mich, dass wir diesen Weg des breiten Konsenses weitergehen und den bestehenden Vorstand um ausgewiesene Expert:innen ergänzen konnten. Bei den neuen Vorstandsmitgliedern darf ich mich bereits jetzt bedanken, dass sie der ISPA ihr Wissen und Engagement zur Verfügung stellen.“