Oliver Vitouch ist neuer Präsident der Universitäten

Graz/Wien. Oliver Vitouch, Rektor der Uni Klagenfurt, wurde von der Universitätenkonferenz uniko zum Präsidenten gewählt. 16 Milliarden Euro stehen für die Ziele der Unis an Budget zur Verfügung.

Die Österreichische Universitätenkonferenz hat am Montag ihr Präsidium neu gewählt. Die Plenarversammlung tagte an der Medizinischen Universität Graz. Zum uniko-Präsidenten haben die 22 Rektor:innen einstimmig den Rektor der Universität Klagenfurt, Oliver Vitouch, gewählt, teilt die Organisation mit.

Ein Triumvirat aus Psychologie, Kunst und Medizin

Vitouchs Wahlvorschlag folgend wurden Brigitte Hütter, Rektorin der Kunstuniversität Linz, zur Vizepräsidentin und Markus Müller, Rektor der Medizinischen Universität Wien, zum Vizepräsidenten gewählt. Weitere Präsidiumsmitglieder sind: Horst Bischof (TU Graz), Peter Riedler (Universität Graz), Sebastian Schütze (Universität Wien), Ulrike Sych (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien) und Wolfgang Fleischhacker (Medizinische Universität Innsbruck, kooptiert).

Vizepräsident Vitouch hatte bereits mit dem Amtsende von Präsidentin Sabine Seidler (Rektorin der TU Wien) per 1. Oktober 2023 geschäftsführend den uniko-Vorsitz übernommen. Die Funktionsperiode des nun neu gewählten Präsidiums beginnt am 1. Jänner 2024 und läuft bis 31. Dezember 2025.

Die Laufbahnen

Oliver Vitouch (52) studierte Psychologie an der Universität Wien und promovierte dort zum Doktor der Naturwissenschaften. Nach Forschungs- und Lehrtätigkeiten in Wien, Berlin (MPI for Human Development und FU Berlin) und St. Gallen und Habilitation 2002 folgte er laut den Angaben 2003 dem Ruf auf den Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Kognitionsforschung an die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Von 2006 bis 2012 war er Senatsvorsitzender, von 2008 bis 2010 Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Psychologie, seit 2012 ist er – zweimal wiederbestellter – Rektor. Seit Jänner 2016 amtiert er zugleich als Vizepräsident der uniko, von Juni 2016 bis Dezember 2017 war er schon einmal deren Präsident.

Brigitte Hütter (51) hat in Linz Rechtswissenschaften und in Krems Wissenschafts- und Universitätsmanagement studiert. Sie war Vizerektorin und Interimsrektorin am Salzburger Mozarteum sowie Vizerektorin an der Universität Linz, bevor sie 2019 die Leitung der Kunstuniversität Linz übernahm.

Markus Müller (56) promovierte 1993 sub auspiciis praesidentis an der Universität Wien, machte die Ausbildung zum Internisten und Notfallmediziner. Nach einem Forschungsaufenthalt in Göteborg und einer Gastprofessur an der University of Florida wurde Müller Professor für Klinische Pharmakologie an der Medizinischen Universität Wien, die er seit 2015 als Rektor leitet. Seit 2018 ist er Präsident des Obersten Sanitätsrats.

Die Aufgaben

Zu den wichtigsten Aufgaben der Unis in den kommenden Jahren zählen laut Aussendung die Spitzenforschung, weiters das Ausbilden von Schlüsselkräften und die Stärkung der Demokratie: „Ein Meilenstein war die Festlegung des Universitätenbudgets 2025–2027 durch Finanz- und Wissenschaftsminister am 18. Oktober 2023: Die Dreijahressumme von 16 Milliarden Euro wird trotz gegenwärtig hoher Inflation eine gute Entwicklung ermöglichen. Wir wollen an die jüngsten Erfolge, von Nobelpreisen bis ERC Grants, kraftvoll anknüpfen und Österreich unter Europas führende Forschungsnationen bringen“, so Vitouch.

Zugleich werde das Hervorbringen von Schlüsselkräften (Absolvent:innen), angesichts des demographischen Wandels mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Im Lichte globaler Herausforderungen von Artificial Intelligence bis Klimawandel und von Gesundheitsvorsorge bis zur humanitären Entwicklung „ist hier mehr als genug zu tun. Und nicht zuletzt sind Universitäten auch ein fundamentaler Garant für Demokratie – deren ‚fünfte Säule‘. Wir stehen unverrückbar für Österreichs Zukunft“, so der neue Uni-Präsident.