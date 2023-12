DLA Piper holt Marcell M. Németh als Partner im Finance-Team

Wien. Kanzlei DLA Piper erweitert die Finance, Projects & Restructuring (FPR)-Praxis mit Marcell M. Németh (54) als neuem Partner. Er war zuvor u.a. bei Wolf Theiss, Allen & Overy sowie im Management der UniCredit Bank Austria.

Die internationale Wirtschaftskanzlei DLA Piper erweitert die Finance, Projects & Restructuring (FPR)-Praxis und ernennt per 1.1.2024 Marcell M. Németh zum Partner. Mit der Aufnahme eines weiteren Lateral Hires will die internationale Kanzlei ihre renommierte FPR-Gruppe weiter verstärken und breiter aufstellen, heißt es in einer Aussendung.

Die Laufbahn

Dr. Marcell M. Németh, LL.M. bringe langjährige Erfahrung im Bereich Banking & Finance mit. Vor seinem Eintritt war er viele Jahre als Partner in der Praxisgruppe Banking & Finance bei Wolf Theiss in Wien und davor u.a. bei Allen & Overy und Pinsent Masons in London sowie bei der UniCredit Bank Austria Wien als Vice President im Bereich Corporate & Investment Banking tätig.

Németh habe als Experte für Bank- und Kapitalmarktrecht im Laufe seiner Karriere ein breites Spektrum an komplexen Finanzangelegenheiten beraten, darunter Kreditvergabe, Infrastruktur-Projekte, aufsichtsrechtliche und andere Banktransaktionen wie Übernahmen und Kreditportfolios. Der neue Wiener DLA Piper-Partner publiziert als Fachautor zum Bankrecht und zu Finanzfragen und ist Vortragender an Universitäten. Er ist als europäischer Rechtsanwalt bei der Rechtsanwaltskammer Wien sowie als Rechtsanwalt in England, Wales und in Ungarn zugelassen.

Die Statements

„Ich freue mich, dass Marcell M. Németh die DLA Piper Partnerschaft am Standort Wien verstärken und uns dank seiner umfassenden Kenntnisse und Expertise dabei unterstützen wird, unseren FPR-Bereich noch weiter auszubauen und breiter aufzustellen. Sein Wechsel zu uns ist ein Beleg dafür, dass wir als attraktive und beliebte Sozietät am Wiener Markt gelten“, so Christoph Mager, Country Managing Partner, DLA Piper Österreich.

Marcell M. Németh: „Ich freue mich darauf, einen Beitrag zu leisten, die strategische Weiterentwicklung sowie das Wachstum der Wiener FPR-Gruppe weiter voranzutreiben. Gemeinsam werden wir unsere Mandantinnen und Mandanten bestmöglich unterstützen und die Erfolgsgeschichte von DLA Piper fortsetzen.“