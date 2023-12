25 rumänische Fachmarktzentren gehen an M Core mit Schönherr

Rumänien. Die LCP Group, Teil von M Core, kauft 25 Fachmarktzentren in Rumänien von Soundbox Investment. Schönherr war behilflich.



Konkret hat Schönherr Soundbox Investment SRL und deren Gesellschafter Clemens Petschnikar bei der Transaktion beraten, bei der Soundbox Investment und Mitiska REIM 25 Fachmarktzentren an die LCP Group, Teil von M Core, verkauft haben.

Die Fachmarktzentren

Das Volumen der Transaktion liegt laut den Angaben bei 219 Mio. Euro. Die Fachmarktzentren in rumänischen Städten haben eine Gesamtfläche von 132.000 m2 und jeweils einen Kaufland- und/oder Lidl-Supermarkt als Anker-Mieter. Auch Marken wie Deichmann, DM, Pepco, Jysk, KFC, Kik und Takko sind als Mieter präsent.

Das Fachmarktzentren-Portfolio wurde von Mitiska REIM in den letzten 10 Jahren gemeinsam mit Clemens Petschnikar und seiner Square7 Group entwickelt. Der Rekord-Deal zeige das Vertrauen großer Investoren in den Markt, so Markus Piuk, Partner und Leiter des Schönherr-Teams, in einer Aussendung. Im Schönherr-Team waren auch Narcisa Oprea (Local Partner), Cristina Tudoraș (Senior Attorney) und Silviu Lazăr (Attorney).