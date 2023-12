Jaufer Rechtsanwälte geht unter die Signa-Berater

Insolvenzen. Die auf Sanierungs- und Insolvenzrecht spezialisierte Kanzlei Jaufer Rechtsanwälte berät die Signa Holding rund um das Sanierungsverfahren.

Das kürzlich eröffnete Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung der Signa Holding gilt als bisher größte Insolvenz in Österreich, das riesige Immobilienreich ist in Bedrängnis geraten. Sowohl die Signa Holding wie auch Tochtergesellschaften haben für bestimmte Beteiligungen Haftungen und Garantien sowie Finanzierungen übernommen, so die Grazer Kanzlei Jaufer Rechtsanwälte: Sie begleitet als Schuldnervertreterin (d.h. auf Seiten der Signa Holding) den Sanierungsprozess, heißt es in einer Aussendung.

Das Beratungsteam

„Die Signa Holding steht infolge der im heurigen Jahr stattfindenden massiven Veränderungen am Immobilienmarkt und dem seit Jahren krisenbehafteten Retailmarkt vor einer enormen Herausforderung – wir werden daher in den kommenden Wochen viele Verhandlungen führen, um den Sanierungsprozess vorantreiben zu können“, so Clemens Jaufer. Es gelte, eine tragfähige Lösung zu finden, so Kanzlei-Partner Alexander Painsi.

Das Team besteht aus den Partnern Clemens Jaufer (Federführung), Alexander Painsi, Mario Leistentritt (alle Restrukturierung/Insolvenzrecht) und Franziska Jaufer (Restrukturierung/Arbeitsrecht) sowie den Associates Nina Lurf und Lisa Neubauer (beide Restrukturierung/Insolvenzrecht).