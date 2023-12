Marija Dobrić ist jetzt Anwältin bei Binder Grösswang

Wien. Marija Dobrić (30) ist jetzt Rechtsanwältin im Dispute Resolution Team von Wirtschaftskanzlei Binder Grösswang.

Dobrić war bisher als Rechtsanwaltsanwärterin bei Binder Grösswang tätig und unterstützt das Dispute Resolution Team ab sofort als Rechtsanwältin, teilt die Kanzlei mit.

Laufbahn und Schwerpunkte

Mag. Marija Dobrić, LL.M. (Cambridge) ist seit 2020 im Team. Zuvor war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Öffentliches Recht und Völkerrecht (Professur für Internationales Recht und Internationalen Menschenrechtsschutz) an der Universität der Bundeswehr München. Sie studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien (iur. 2016). Nach der Gerichtspraxis erlangte sie 2020 einen postgradualen Abschluss (LL.M.) an der University of Cambridge.

Zu ihren Beratungsschwerpunkten gehören Schiedsgerichtsbarkeit sowie nationale und internationale Zivilverfahren. Dobrić ist weiters Autorin mehrerer Publikationen in den Gebieten des Schiedsrechts und Völkerrechts und hat während ihrer Zeit an der Universität der Bundeswehr München auch im Bereich Völkerrecht gelehrt.

„Marija leistet hervorragende Arbeit für unsere Mandanten. Sie ist eine brillante Kollegin und ein wichtiger Teil unserer Praxisgruppe. Ich gratuliere ihr herzlich zur neuen Position und freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit“, so Ingeborg Edel, Partnerin im Dispute Resolution Team.