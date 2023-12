Neues Studium Arbeitsrecht (LL.M.) kommt 2024 an der Uni Wien

Master-Programme. Die Uni Wien startet mit AK und WKÖ im Herbst 2024 das Master-Studium „Arbeitsrecht (LL.M.)“. Zielgruppe sind Profis und Funktionäre, juristische Vorkenntnisse werden nicht verlangt.

Die Universität Wien plant in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Arbeiterkammer sowie der Wirtschaftskammer Österreich den Universitätslehrgang „Arbeitsrecht (LL.M.)“, heißt es in einer Veröffentlichung. Der Lehrgang soll erstmals im Wintersemester 2024/25 starten und vertiefte Weiterbildung im Bereich des österreichischen und des europäischen Arbeitsrechtes bieten. Wissenschaftlicher Leiter ist ao. Univ.-Prof. Martin Gruber-Risak vom Institut für Arbeits- und Sozialrecht.

Das Masterprogramm umfasst 60 ECTS-Punkte und kann sowohl Vollzeit (2 Semester) als auch in einer berufsbegleitenden Variante (4 Semester) studiert werden. Der erstmalige Start ist – vorbehaltlich der noch ausständigen Genehmigung durch den Senat der Uni Wien – für Oktober 2024 geplant. Erfolgreiche Absolvent:innen schließen mit dem Titel „Master of Laws (LL.M.)“ ab.

Inhalte und Zielgruppe

Inhaltlich im Fokus stehen laut den Angaben u.a.:

Individualarbeitsrecht

Kollektivarbeitsrecht

Arbeitsverträge

Antidiskriminierungsrechte

New Work

Anwendungs- und Durchsetzungsfragen

Mit dem Master-Programm hat die Uni Wien Personen im Auge, die sich im Bereich Arbeitsrecht auf universitärem Niveau qualifizieren und ein professionelles Netzwerk aufbauen bzw. festigen möchten – also in erster Linie Profis. Eine juristische Vorausbildung ist dagegen nicht Voraussetzung: Personen ohne juristische Vorbildung erhalten eine Einführung in die Rechtswissenschaften und das Arbeitsrecht.

Potenzielle Teilnehmer:innen arbeiten u.a. in Personalabteilungen, Kanzleien, Interessensvertretungen, Gewerkschaften oder als Betriebsrät:innen und qualifizieren sich mit der Absolvierung des Lehrgangs als Arbeitsrechtsexpert:innen, so die Uni Wien.

„Der Lehrgang LL.M. Arbeitsrecht bietet eine einzigartige vertiefende universitäre Schwerpunktausbildung im Bereich des österreichischen Arbeitsrechts samt der relevanten angrenzenden Rechtsgebiete – wissenschaftlich auf hohem Niveau bei gleichzeitiger Praxisorientierung“, so Lehrgangsleiter Gruber-Risak.