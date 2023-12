Krisen-Doktor: FWF fördert Vienna Graduate School of Finance

Wien. Der FWF gibt der Vienna Graduate School of Finance von IHS, Uni Wien und WU eine „doc.funds“-Förderung: Ihr PhD-Programm soll gegen Krisen abhärten.

Der Austrian Science Fund FWF hat die Vienna Graduate School of Finance (VGSF) mit einer „doc.funds“-Förderung prämiert: Die doc.funds-Förderungen (aus Mitteln des Fonds Zukunft Österreich und des BMBWF) sollen strukturierte Doktoratsausbildung an Österreichs Forschungsstätten mit Fokus auf Forschungstätigkeit ausbauen. Das hat auch die VGSF im Sinn, mit ungewöhnlichem Thema: Ihr „PhD in Finance“-Programm soll Absolventinnen und Absolventen nämlich krisenfest machen, wie es heißt.

Das Programm

Klimawandel, Pandemien und geopolitische Krisen stellen existenzbedrohende Risiken dar – und unser Lebensstandard hänge davon ab, wie das Finanzsystem auf solche Risiken reagiert, heißt es dazu in einer Aussendung der WU Wien. Darum brauche es Wissenschaftler:innen, die neue Wege erforschen, um die globalen Finanzmärkte robuster zu machen und unternehmerische Entscheidungen mit sozialer Verantwortung zu verknüpfen.

Die Vienna Graduate School of Finance (VGSF) ist ein PhD-Programm, das seit 2005 vom Institut für Höhere Studien (IHS), der Universität Wien und der WU gemeinsam geführt wird – und in dem laut den Angaben aktuell diese Fragen erforscht werden. Der Austrian Science Fund FWF hat das Projekt nun mit einer doc.funds-Förderung im Volumen von 2,3 Millionen Euro für die nächsten vier Jahre ausgestattet. „Mit der Vienna Graduate School of Finance haben wir unsere Kräfte gebündelt und ein PhD-Programm in Finance geschaffen, das international erfolgreich ist“, so Alexander Mürmann, Professor am WU Institute for Finance, Banking and Insurance und Programmdirektor der VGSF: „Die Bewilligung der doc.funds-Förderung bestätigt uns darin.“

Katastrophenrisiken und Wertpapierkurse

„Finanzmärkten kommt im Krisenfall durch die Reallokation von Kapital eine zentrale Bedeutung zu“, erklärt Josef Zechner, ebenfalls WU Professor und Sprecher der VGSF: „Unter anderem erforschen unsere PhDs, wie soziale Verantwortung von Investor:innen unternehmerische Entscheidungen beeinflussen kann, inwieweit sich Katastrophenrisiken in Wertpapierkursen widerspiegeln und wie sich betriebliche Finanzierungsstrukturen auf die Finanzmarktstabilität in Krisen auswirken.“