EBRD verkauft Anteil an Erste Bank Hungary: Die Kanzleien

Budapest/Wien. Cerha Hempel und K&L Gates berieten die EBRD beim Verkauf ihrer Beteiligung an der Erste Bank Hungary.

Cerha Hempel Österreich und Cerha Hempel Ungarn sowie K&L Gates Italien berieten die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) beim Verkauf ihrer 15%-Beteiligung an der Erste Bank Hungary Zrt an die Erste Group Bank AG. Die Transaktion wurde laut den Angaben am 11.12.2023 abgeschlossen.

Die Übertragung der Anteile wurde entsprechend den Bestimmungen einer Put und Call-Optionsvereinbarung aus dem Jahr 2016 abgewickelt und folgte auf den jüngst abgeschlossenen Verkauf einer Beteiligung des ungarischen Staates an der Erste Bank Hungary, heißt es dazu.

Das Beratungsteam