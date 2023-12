Latham berät Banken bei Kapitalerhöhung von MorphoSys

Frankfurt. Latham & Watkins hat das Bankenkonsortium bei der Kapitalerhöhung des Biotech-Unternehmens MorphoSys beraten.

Latham & Watkins LLP hat das Bankenkonsortium bei einer Kapitalerhöhung der börsenotierten MorphoSys beraten: Das Cross-border Team vertrat dabei den globalen Koordinator Jefferies und die Joint-Bookrunner bei der Transaktion, so die Kanzlei.

Die 3.423.194 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag wurden bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zu einem Platzierungspreis von 30,00 Euro je neuer Aktie platziert, was einem Bruttoemissionserlös von rund 102,7 Millionen Euro entspreche.

Die neuen Aktien werden prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die bestehende Notierung der Aktien des Unternehmens im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Die Lieferung und der erste Tag des Handels der Neuen Aktien werde voraussichtlich am oder um den 19. Dezember 2023 erfolgen.

Auftrieb für Kapitalerhöhung genützt

Die MorphoSys-Aktie war mit einem Stückpreis von um die 12 Euro ins Jahr 2023 gestartet und notierte noch im November bei rund 16 Euro. Ende November setzte eine Kursrallye ein, die bis in die Gegend von 32 Euro führte. Die Kapitalerhöhung sei damit zu einem für das Unternehmen günstigen Zeitpunkt, nämlich nach einer Kursrallye, vorgenommen worden, so Analysten. Sie bringe Liquiditätsspielraum auf Jahre hinaus, hieß es etwa bei JPMorgan, die MorphoSys weiterhin mit „Overweight“ einstuft. Skeptischer sieht die Kursaussichten dagegen die Deutsche Bank. Zuletzt (18.12. vormittags) lag der Morphosys-Aktienkurs bei 33 Euro.

Das Beratungsteam

Im Team von Latham waren Oliver Seiler, David Rath (beide Partner, Capital Markets, Frankfurt), Nathan Ajiashvili, Alison Haggerty (beide Partner, US Capital Markets, New York), Camilla Kehler-Weiß, Alexandre Maturana (beide Associates, Capital Markets, Frankfurt), Angel Marcial (Associate, US Capital Markets, New York).