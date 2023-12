Othmar Schwarz wird Österreich-Chef von Simon-Kucher

Strategieberater. Partner Othmar Schwarz übernimmt den Vorsitz der Geschäftsleitung von Simon-Kucher Österreich. Vorgänger Thomas Haller wird Senior Partner.

Damit kommt es an der Spitze von Simon-Kucher Österreich zu einem Generationswechsel, heißt es in einer Aussendung: Zum 1.1.2024 übernimmt der 38-jährige Othmar Schwarz den Vorsitz der Geschäftsleitung. Schwarz ist auf die Industrie spezialisiert und seit 14 Jahren im Unternehmen tätig, davon seit sieben Jahren als Partner.

Mit langjähriger Erfahrung in der B2B-Industrie habe Schwarz in den letzten Jahren maßgeblich zum Wachstum der österreichischen Gesellschaft beigetragen und ist seit vier Jahren Teil der Geschäftsführung, heißt es dazu. Schwarz übernimmt die Geschäftsleitung von Thomas Haller, der das Unternehmen in den vergangenen 17 Jahren erfolgreich geleitet und ein Team von über 30 Mitarbeitern am Standort Wien aufgebaut habe. Haller bleibt Simon-Kucher als Senior Partner erhalten und werde sich zukünftig vollständig auf die Leitung und Weiterentwicklung der globalen Energy & Telco Practice konzentrieren.

Die Ziele

Schwarz strebe das globale Wachstumsziel von Simon-Kucher auch in Österreich an: Konkret bedeute das eine Verdoppelung des Umsatzes alle fünf Jahre, was einem jährlichen Wachstum von 15 Prozent entspreche. Erreicht werden soll dies durch eine Verbreiterung des Beratungsangebots im Bereich Digitalisierung an der Kundenschnittstelle sowie professionelle End-to-End Softwarelösungen. „Ziel in den nächsten Jahren ist es, unsere Kombination aus globaler Expertise und lokaler Verankerung optimal zu nutzen, um damit überproportionales Wachstum zu erzielen“, so Schwarz.