BDO Kärnten übersiedelt an neuen Standort in Klagenfurt

Steuerkanzleien. BDO Kärnten ist an einen neuen Standort im „The Holly“ in der Landeshauptstadt Klagenfurt übersiedelt.

Die BDO Kärnten GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft ist mit 18.12.2023 ins Zentrum von Klagenfurt übersiedelt, teilt die Steuerkanzlei mit. „Wir freuen uns sehr, dass BDO Kärnten so erfolgreich in Klagenfurt gestartet ist und uns der bisherige Standort bereits nach zwei Jahren zu klein geworden ist“, heißt es in einer Aussendung.

Der neue Standort im frisch fertiggestellten „The Holly“ in unmittelbarer Nähe des Heiligengeistplatzes biete mit 650 qm2 und moderner Infrastruktur Platz für Wachstum in den nächsten Jahren. Das Team von BDO vor Ort hat laut den Angaben derzeit 15 Mitglieder und widme sich vor allem der Steuerberatung und der wirtschaftlichen Begleitung des Kärntner Mittelstands sowie der Kommunen und Gemeinden.

Nachwuchs in Kärnten gesucht

Dabei sucht BDO in Kärnten neue Kolleg:innen, heißt es. „Wir sind ja selbst ein sehr junges Führungsteam aus Kärntner:innen, die nach einigen Jahren in Wien die Chance bekommen haben, hier den Standort aufzubauen und unseren Lebensmittelpunkt wieder in die Heimat zu verlegen. Es ist uns deshalb ein besonderes Anliegen, vor allem junge Steuerberater:innen in Klagenfurt zu unterstützen und ihnen die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten, die wir hatten“, so Standortleiterin Katrin Moitzi.