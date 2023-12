Hogan Lovells launcht KI-Chatbot „Craig“ für Firmenkunden

Legal Tech. Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells launcht gemeinsam mit ihrer Tochter Eltemate den KI-Chatbot „Craig“: Er soll bei mit juristischen Texten für Unternehmen punkten.

Die internationale Anwaltskanzlei Hogan Lovells hat gemeinsam mit ihrer Legal-Tech-Tochtergesellschaft Eltemate eine individualisierbare und rechtlich verfeinerte KI-Lösung entwickelt, heißt es in einer Aussendung: Der Chatbot „Eltemate Craig“ ist demnach in der Lage, juristische Texte zu entwerfen und große Mengen an Informationen zusammenzufassen. Zudem könne er gezielt Informationen extrahieren und diese strukturiert in juristischen Dokumenten aufarbeiten sowie Faktenchronologien erstellen.

Zielgruppe sind Unternehmenskunden

Eltemate Craig soll auf die individuellen Bedürfnisse einzelner Unternehmen zugeschnitten werden können, so Hogan Lovells Partner und Eltemate Co-CEO Sebastian Lach: „Unser Team liefert eine rechtlich saubere und an alle Mandantenbedürfnisse anpassbare Lösung. Diese ermöglicht drastische Zeitersparnisse bei mühsamen Aufgaben wie der Extraktion bestimmter Daten aus großen Dokumentenmengen, beispielsweise bei Due-Diligence-Prüfungen. Entwürfe rechtlicher Zusammenfassungen und Chronologien auf der Grundlage spezifischer Fakten dauern jetzt nur noch Minuten statt Stunden. Die praktischen Auswirkungen dieser Technologie sind also erheblich.“

Unter der Marke Eltemate bündelt Hogan Lovells die Legal-Tech und KI-Angebote der Sozietät. Darunter fallen auch Tools für eDiscovery, Datenbanken, Deal Rooms, Apps und Legal Tech Beratungsdienste. Derzeit hat Eltemate laut den Angaben rund 70 Teammitglieder. Anfang dieses Jahres hat Hogan Lovells auch den „AI Hub“ ins Leben gerufen, der Mandant:innen neue Ressourcen zur Verfügung stellen soll, darunter den „Global AI Trends Guide“, der über KI-Entwicklungen berichtet und Anleitungen für den Umgang mit neuen Gesetzen und Vorschriften bieten soll.