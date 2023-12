Software AG verkauft Sparten an IBM mit Hengeler Mueller

IT-Deals. Die Software AG verkauft ihre Geschäftsbereiche webMethods und StreamSets an IBM. Die Kanzleien Hengeler Mueller sowie Simpson Thacher & Bartlett waren behilflich.

Die Software AG mit Sitz in Darmstadt (Deutschland) hat bekanntgegeben, dass sie eine Vereinbarung über den Verkauf der Geschäftsbereiche webMethods und StreamSets an die International Business Machines Corporation (IBM) getroffen hat. Hengeler Mueller hat die Software AG bei der Transaktion zusammen mit Simpson Thacher & Bartlett beraten, heißt es in einer Mitteilung.

Das Beratungsteam

Im Team von Hengeler Mueller für die Software AG waren (Corporate/M&A): Martin Ulbrich, Maximilian Schiessl (beide Federführung), Oda Goetzke, Oliver Rieckers (alle Partner), Matthias Cloppenburg (Counsel), Grigory Bekritsky, Tim Jaeger, Susanne Struth, Daniel Frey, Bernardo Wappler (alle Associates, alle Düsseldorf); im Steuerrecht: Gunther Wagner (Partner, München), Sebastian Adam (Associate, Frankfurt); FDI: Jan Bonhage (Partner), Erasmus Hoffmann (Counsel), Frauke Mielenhausen (Associate, alle Berlin); Arbeitsrecht: Christian Hoefs (Partner), Sonnhild Draack (Counsel, beide Frankfurt); IP/IT: Matthias Rothkopf (Counsel, Düsseldorf) und Patrick Schmidt (Associate, Frankfurt).