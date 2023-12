WU empfiehlt dem CEO Gehaltsverzicht als Motivationsschub

Management. Der Gehaltsverzicht von CEOs erhöht in einer Krise die Motivation der Belegschaft, so eine Studie der WU Wien – aber nur wenn er freiwillig geschieht. Und das Geld kommt am besten den Beschäftigten zugute.

Wenn Top-Manager:innen auf Teile ihres Gehalts verzichten, kann das motivierend für die ganze Belegschaft sein – vor allem dann, wenn sie es aus freien Stücken tun und das Geld den Mitarbeiter:innen oder einem guten Zweck zugutekommt. Das zeigt eine Studie der Wirtschaftsuniversität Wien (WU).

Das Beispiel der Coronakrise

Während der Coronakrise war zu beobachten, dass CEOs öffentlichkeitswirksam auf Teile ihres Gehalts verzichteten: Disney-CEO Bob Iger ließ sich beispielsweise sein Grundgehalt nicht auszahlen, der damalige Adidas-Konzernchef Kasper Rorsted und seine Vorstandskollegen verzichteten auf ihren Jahresbonus. Und auch 2023 sanken angesichts der angespannten Wirtschaftslage die Gehälter von Top-Manager:innen in einigen Konzernen – wenn auch oft unter sanftem Druck des Aufsichtsrates –, darunter Apple, Intel und Goldman Sachs.

Medial werden diese Aktionen entweder als noble Gesten zum Wohle des Unternehmens gefeiert oder als eiskaltes Kalkül kritisiert, um Sympathiepunkte zu sammeln. „Was dabei oft außer Acht gelassen wird, ist der Effekt, den so ein Gehaltsverzicht auf die Belegschaft hat“, so Christoph Feichter vom WU Institut für Unternehmensführung in einer Aussendung. Und sein Kollege Martin Wiernsperger fügt an: „Wenn CEOs ihr eigenes Gehalt kürzen, kann das positiven Einfluss auf die Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter:innen haben.“

Die Ergebnisse

Wie stark dieser Einfluss ist, hängt allerdings von zwei Faktoren ab, erklärt Martin Wiernsperger: „Einerseits ist entscheidend, was mit dem Geld stattdessen passiert, andererseits kommt es darauf an, ob der Gehaltsverzicht wirklich freiwillig ist.“ In ihrer Arbeit stützen sich Feichter und Wiernsperger auf die Reziprozitätstheorie in den Sozialwissenschaften: Menschen bauen durch den Austausch von freundlichen Gesten und Geschenken von vergleichbarem Wert gegenseitiges Vertrauen auf. Mit einer Reihe von Experimenten konnten die beiden Forscher das nun auch im Fall der CEOs nachweisen, heißt es dazu (Feichter, Christoph and Wiernsperger, Martin, „Voluntary Managerial Pay Cuts and Employee Effort“, SSRN).