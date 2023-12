EY Law: Tobias Scheufler ist jetzt Anwalt im Immo-Team

Wien. Tobias Scheufler ist neuer Anwalt im Immobilien- und Baurechtsteam von Kanzlei EY Law. Seine Themen sind u.a. Hotels und Stadtentwicklung.

Letzte Woche wurde Tobias Scheufler (32) von Michael Rohregger, Präsident der Rechtsanwaltskammer Wien, als Rechtsanwalt angelobt. Der frisch vereidigte Rechtsanwalt unterstütze das Real Estate Team bei EY Law in Wien bereits seit 2020 tatkräftig im Immobilien- und Baurecht, heißt es in einer Aussendung.

Die Aufgaben

Scheuflers Fachgebiete sind demnach vor allem große Immobilientransaktionen im Hotel-, Resort- und Tourismusbereich sowie Stadtentwicklungsprojekte und BTVG-Projekte aller Art. „Der Immobilienmarkt steht in den nächsten Jahren vor gewaltigen Herausforderungen und ich freue mich, dass wir mit Rechtsanwalt Tobias Scheufler ein weiteres Top-Talent in unserem Team haben, das unsere Mandanten auch weiterhin mit seiner fundierten Branchenerfahrung und seinem Verständnis für Immobilien- und Baurecht exzellent unterstützen wird“, so Stephan Größ, EY Law Partner und Leiter des Real Estate Sektors bei EY.

Die österreichische Immobilienrechtsgruppe von EY Law besteht laut den Angaben derzeit aus dreizehn Juristinnen und Juristen am Standort Wien unter der Leitung von Größ. Verwiesen wird u.a. auf die langjährige Betreuung des Wiener Stadtentwicklungsprojekts Seestadt Aspern.