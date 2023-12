Giesecke+Devrient baut Mobile Security um mit Taylor Wessing

Sicherheit. Taylor Wessing hat die Giesecke+Devrient Gruppe beim Umbau der Mobil-Sparte in zwei selbständige Geschäftsbereiche beraten: ePayments und Mobile Security marschieren künftig getrennt.

Taylor Wessing hat unter internationaler Federführung der Münchner Partner Peter Hellich und Philip Cavaillès die Giesecke+Devrient Gruppe (G+D) bei der internationalen Reorganisation des Geschäftsbereichs Mobile Security in zwei selbständige Geschäftsbereiche beraten: ePayments (EP) und Mobile Security (MS). Vorgenommen wurde diese Reorganisation laut den Angaben durch Carve-out des Geschäfts mit sogenannten Trusted Connected Devices (z.B. SIM-Karten, eSIM, iSIM).

Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing beriet bei der gesellschaftsrechtlichen Strukturierung und Umsetzung. Das Mandat umfasste umwandlungs- und gesellschaftsrechtliche Maßnahmen (Ausgliederungen, Abspaltungen, Asset und Share Deals, Kapitalmaßnahmen und Einbringungen) in 16 Jurisdiktionen auf sechs Kontinenten. Neben den Büros von Taylor Wessing Deutschland waren TW Büros in UK und China sowie weitere lokale Kanzleien in sämtlichen Jurisdiktionen mandatiert, heißt es.

Die G+D Gruppe ist weltweit in der Sicherheitstechnik tätig, vom Banknotendruck bis zu digitalen Bezahlservices. Nun will G+D mit der Neuaufstellung die Weichen für die Zukunft stellen, insbesondere für ePayments (EP) und Mobile Security (MS), heißt es: Beide Bereiche sollen sich demnach in der neuen Aufstellung besser auf die künftige Entwicklung ihrer Kernkompetenzen konzentrieren können.

Das Beratungsteam

Das Taylor Wessing-Projektteam bestand aus mehreren hundert Beteiligten aus den Bereichen Legal, Steuern, Finanzen, Operations, IT, Sales und weiteren Stabsstellen. Das Legal Team von Giesecke+Devrient umfasste Reinhard Warmke (Director, Head of Legal Team Corporate Center) und Alexandra Baumgartner (Senior Legal Counsel).

Bei Taylor Wessing Deutschland waren im Team: Peter Hellich (Partner), Philip Cavaillès (gemeinsame Federführung, Partner), Daniel Schrembs (Salary Partner), Fritz Krings (Associate), Nora Safa (Associate), Inken Brandt (Associate), Aodhfinn Broderick (Paralegal) (alle Corporate/M&A, München), Christian Frank (Partner, IP/IT/Datenschutz), Jan Phillip Rektorschek (Partner, Patents), Jonathan Kropp (Salary Partner), Philipp Koehler (Salary Partner), Tim Jonathan Schwarz (Salary Partner) (alle IP/IT, alle München), Marc André Gimmy (Partner), Klara Pototzky (Senior Associate), Benedict Groh (Senior Associate) (alle Employment, München), Bert Kimpel (Partner), Rudi Hasenberg (Salary Partner), Philipp Weiten (Salary Partner), Elnaz Mehrkhan (Senior Associate) (alle Tax, Düsseldorf und Frankfurt), Michael Kieffer (Partner) (Commercial, München), Stephen Manuel Nagel (Partner, Competition) Michael Brüggemann (Partner) und Tim Hendricks (Professional Support Lawyer; beide Public Procurement, Düsseldorf).