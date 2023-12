Neue Partner bei Edenred: Adidas, Media Markt, Rituals u.a.

Benefits & Gutscheine. Edenred Austria holt für seine digitale Gutscheine neue Partner an Bord, darunter Adidas, Jochen Schweizer, Media Markt, Oeticket, Palmers und Rituals.

Edenred-User:innen können ihr Guthaben damit ab sofort bei mehr Einzelhandels- und Dienstleistungsunternehmen in Geschenkgutscheine tauschen, heißt es in einer Aussendung des Mitarbeiter-Benefits-Unternehmens pünktlich vor Weihnachten.

Bei dem Geschenkprodukt „Ticket Compliments“, das Edenred im März 2023 gelauncht hat, können die User laut den Angaben flexible Beträge ihres Guthabens, das sie vom Arbeitgeber erhalten, in Geschenkgutscheine von 17 Partner:innen umwandeln; nun kommen weitere neun dazu, so Edenred. Unternehmen können jährlich bis zu 186 Euro pro Mitarbeiter:in steuerfrei gewähren.

Weihnachtsshopping mit eCode

Beim Erwerb eines Gutscheins können User:innen den eCode in die Zwischenablage kopieren, sich direkt auf die Website des Unternehmens weiterführen lassen und mit dem Einkauf beginnen. „Viele weitere Top-Marken sind in der Pipeline“, so Christoph Monschein, Geschäftsführer von Edenred Austria.