Tax Tech Update: Künstliche Intelligenz in der Steuerbranche

Veranstaltung. Am 12. Dezember 2023 veranstaltete Future-Law online ein „Tax Tech Update“ zum Thema KI. Die Referenten kamen von Siemens, Uni Wien, DVO Software, LexisNexis u.a.

Es referierten Christian Kaeser (Siemens), Caroline Heber (Uni Wien), Richard Theiß (DVO Software), Barbara Ofner (LexisNexis) und Sophie Martinetz (Future-Law). „Die KI ist jetzt schon in der Steuer angekommen. Sie unterstützt das Durchforsten des eigenen Wissens in Dokumenten und Emails. Sie unterstützt bei Erstentwürfen von Texten. Dass nicht jede Auswertung in Excel gleich KI ist, ist wichtig. Jeden Tag ändert sich etwas“, so Sophie Martinetz (Future-Law) in ihrer Begrüßung.

Christian Kaeser (Siemens) referierte im Anschluss über seine Erfahrungen mit KI und wo diese derzeit in der Steuerbranche eingesetzt wird. Dabei analysierte er wie KI in verschiedenen Ländern eingesetzt werden kann. Danach sprach Caroline Heber (Uni Wien) über die regulatorischen Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern und deren Herangehensweisen sowie Risikoanalysen im Kontext der Künstlichen Intelligenz.

Von Big Data zu Smart Data

Richard Theiß (DVO Software) analysierte konkrete Anwendungen von KI in der Steuerbranche. Er referierte darüber wie KI dazu beitragen kann Mitarbeiter zu unterstützen und nannte mögliche Herausforderungen und Chancen. „Der Trend um Chat GPT und andere KI-Produkte erlaubt uns den Sprung von der Digitalisierung hin zur Automatisierung. Endlich kann Software die enormen Datenmassen nicht nur analysieren, sondern beginnt diese auch zu interpretieren. Big Data wird Smart Data“, so Theiß.

Barbara Ofner (LexisNexis) stellte fest, dass die Technologie nicht erst seit dem Aufkommen von ChatGPT existiert und analysierte mehrere Beispiele für die verschiedenen Ausprägungen von Künstlicher Intelligenz. „Mit Lexis AI machen wir der österreichischen Steuerberatung eine verlässliche Generative Artificial Intelligence zugänglich. Damit lösen Sie Steuerfragen und formulieren Antworten mit AI-Geschwindigkeit“, so Ofner. Am Ende des Tax Tech Updates verwies Sophie Martinetz auf die „Tax Tech Konferenz 2024“. Diese findet am 12. Juni 2024 in Wien statt.