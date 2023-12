Einst hieß es „BildungsForum“: Linde Campus feiert den 25er

Fachverlage. 1998 fand das erste Seminar der Linde BildungsForum GmbH statt, einer Tochter des Linde Verlags. Der heutige „Linde Campus“ soll Autorinnen und Autoren zum Auftritt verhelfen – und umgekehrt.

„Es lag auf der Hand: Ein Fachverlag wie der Linde Verlag mit all dem Expertenwissen in gedruckter Form, sollte seinen Autorinnen und Autoren auch eine Möglichkeit zur persönlichen Wissensvermittlung bei Fortbildungsveranstaltungen bieten“, so Klaus Kornherr, Geschäftsführer des Linde Verlags. „Dass auch umgekehrt unsere Vortragenden ebenso zu unseren Autorinnen und Autoren wurden, bestätigt den Erfolg und ist eine unverzichtbare Synergie zwischen Campus und Verlag.“

Seit dem Start 1998 sei das Programm beträchtlich ausgebaut worden: Vom SWK-Zeitschriftentag über Themen wie Finanz- und Rechnungswesen, Wirtschaftsrecht, Personalverrechnung oder Bau- und Immobilienrecht. „Aktuelle Themen rasch ins Seminarprogramm aufzunehmen, qualifizierte Vortragende aus der Beratung, Wirtschaft, Gesetzgebung und Wissenschaft sowie die hohe Kundenzufriedenheit wirkten als Motor zum Erfolg. Jährliche Kongresse, wie die Zeitschriftentagungen des Verlages, der Bilanzbuchhalter- und Personalverrechnungs-Kongress oder auch die Blockchain-Real konnten sich als bedeutende Fachforen etablieren und machten den heutigen Linde Campus zu einem unverzichtbaren Player am österreichischen Weiterbildungsmarkt“, so Kornherr.

Online-Formate seit 2011

Seit 2011 setzt die Linde Seminarabteilung auch auf online vermitteltes Wissen. Es folgten Live-Webinare, Online-Konferenzen, Hybrid-Veranstaltungen und zertifizierte Lehrgänge. 2015 erfolgte die Umbenennung in Linde Campus. „Der Wunsch nach flexiblen Lernformaten, anwenderorientiertem Praxiswissen und fachlichem Austausch auf Augenhöhe steht mehr denn je hoch im Kurs. Mit jährlich rund 250 Fortbildungsveranstaltungen und mehr als 4.900 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat sich Linde Campus zum verlässlichen Partner etabliert und bürgt für Qualität“, so Linde Campus-Leiterin Alexandra Monz.